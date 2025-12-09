الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط يتابع جاهزية اللجان لإعادة انتخابات النواب في 3 دوائر ملغاة

محافظة أسيوط تستعد
محافظة أسيوط تستعد للانتخابات، فيتو
 أعلن اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة استعدادًا لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025 في الدوائر الأولى والثانية والرابعة، وذلك بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائجها وإعادة إجرائها من جديد يومي الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 ديسمبر 2025.

 

التأكد من جاهزية كل الجهات المعنية

 وأكد محافظ أسيوط أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة عقدت اجتماعها بكامل تشكيلها لمراجعة اللمسات الأخيرة والتأكد من جاهزية كل الجهات المعنية، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، التي شددت على توفير مناخ انتخابي منظم وآمن يعكس وعي أبناء أسيوط واستعدادهم للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الدوائر الثلاث التي ستجرى بها الانتخابات تمثل نطاقًا جغرافيًا واسعًا؛ فالدائرة الأولى تضم قسمي أول وثان أسيوط بالإضافة إلى مركز أسيوط، وتدار أعمالها من اللجنة العامة بالصالة المغطاة بإستاد أسيوط الرياضي، بينما تشمل الدائرة الثانية مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط وتتابع أعمالها اللجنة العامة بمعهد القوصية الإعدادي الثانوي، في حين تشمل الدائرة الرابعة مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم إلى جانب قسم أبوتيج وتشرف عليها اللجنة العامة المنعقدة بمقر مركز شباب أبوتيج.

 

تجهيز 285 مركزًا انتخابيًا يضم 353 لجنة فرعية

 

وقامت الأجهزة التنفيذية بتجهيز 285 مركزًا انتخابيًا يضم 353 لجنة فرعية تستقبل أكثر من 2 مليون و251 ألف ناخب وناخبة، يخوض أمامهم 87 مرشحًا على النظام الفردي في منافسة على 9 مقاعد.

 

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الفرق الميدانية التابعة للوحدات المحلية قامت بالمرور على المقار الانتخابية وتأكدت من جاهزيتها من حيث النظافة والإنارة ووسائل الحماية المدنية وإتاحة حركة الدخول والخروج للمواطنين، فضلا عن توافر الكراسي المتحركة لذوي الهمم وكبار السن، وتجهيز مظلات ووسائل تهوية أمام اللجان، إلى جانب رفع حالة الطوارئ بشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتوفير مولدات كهربائية احتياطية تحسبًا لأي طارئ قد يطرأ أثناء يومي التصويت.

وشدد اللواء هشام أبوالنصر على أن المحافظة انتهت من خطط التأمين الشامل بالتعاون مع مديرية الأمن، وربط غرف العمليات الفرعية بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، مع تعزيز المتابعة عبر منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لضمان سرعة الاستجابة لأي موقف.

 

بعد حكم الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات، 30 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد ببندر أسيوط

محافظ أسيوط يتفقد لجان الانتخابات بدائرة شرق ويتابع عملية التصويت

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط المواطنين في الدوائر الثلاث إلى المشاركة الإيجابية والفاعلة في الانتخابات، مؤكدًا أن الصوت الانتخابي أمانة وطنية ودعم مباشر لمسيرة الدولة المصرية في البناء والتنمية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير بيئة انتخابية ميسرة وآمنة تليق بأهالي أسيوط.

