الشرطة تفرض كردونًا أمنيًا بمحيط لجنة انتخابية لمنع الاشتباكات بين أنصار مرشحين بأسيوط

شهدت لجنة مدرسة الثورة بمحافظة أسيوط منذ قليل، اشتباكات بين مندوبين وأنصار مرشحين، مما أدى لتدخل قوات الشرطة لفض الاشتباكات ومنع المناوشات التي حدثت خارج اللجان.

وفرضت قوات الشرطة بمحافظة أسيوط كردونا أمنيا بمحيط اللجنة لمنع تجدد الاشتباك وعزل الطرفين لحين خروج المرشحين من اللجان.

وفي ذات السياق تابع اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، سير وانتظام عملية التصويت في اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك من خلال تواصله المباشر والمستمر مع غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة الموقف لحظة بلحظة والتأكد من انتظام العمل داخل اللجان دون معوقات.

وشهدت غرفة العمليات تواجد عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، منهم الدكتور مينا المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب هاني الفاروق المستشار العسكري للمحافظة، ويحيى زكريا مدير إدارة الأزمات، إلى جانب وكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء الوحدات المحلية، وممثلي شركات المرافق والخدمات.

492 لجنة فرعية موزعة على 402 مركز انتخابي

وأكد محافظ أسيوط أن جميع اللجان الانتخابية والبالغ عددها 492 لجنة فرعية موزعة على 402 مركز انتخابي و4 لجان عامة، قد فتحت أبوابها في الموعد المحدد، وتستقبل منذ الصباح الباكر نحو 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا وناخبة ممن يحق لهم التصويت، وسط إشراف قضائي كامل وتأمين أمني مكثف لتيسير عملية التصويت وضمان سيرها بانضباط وشفافية.

وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى أن محافظة أسيوط رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات التنفيذية والخدمية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، مع توفير كراسي متحركة ومظلات ومقاعد انتظار داخل محيط اللجان، فضلًا عن متابعة أعمال النظافة العامة وتمهيد الطرق المؤدية إليها.

وأوضح محافظ أسيوط أن مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة يعمل بالتكامل مع غرفة العمليات المركزية عبر أحدث تقنيات الاتصال والمراقبة الميدانية، بما يتيح رصد الموقف الانتخابي بدقة لحظة بلحظة في جميع المراكز والمدن، والتعامل الفوري مع أي بلاغ أو ملاحظة ميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما وجه محافظ أسيوط فرق المتابعة الميدانية واللجان النوعية بالمرور المستمر على اللجان والمقار الانتخابية، لمراجعة توافر الخدمات الأساسية وضمان انتظام سير العملية الانتخابية دون أي معوقات، مؤكدًا أن أعمال المتابعة ستستمر حتى إغلاق صناديق الاقتراع وبدء أعمال الفرز، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الشفافية والنزاهة في جميع مراحل الانتخابات.

