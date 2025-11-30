بعد حكم الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات، 30 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد ببندر أسيوط

18 حجم الخط

أعلنت المحكمة الإدارية العليا في مصر، مساء السبت، إلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب في عدة دوائر المرحلة الأولى التي أقيمت في 14 محافظة.

قبول 26 طعنا من 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى للانتخابات

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا مجموعة من الأحكام ببطلان الانتخابات في عدد من دوائر المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب للعام 2025 وذلك عقب قبولها 26 طعنا من إجمالي 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى بينما رفضت قبول 100 طعن كما أحالت 59 طعنا لمحكمة النقض للاختصاص.

ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذى صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التى استند إليها مقدّمو الطعون فى اعتراضهم على النتائج المعلنة.

إلغاء نتائج الانتخابات في 3 دوائر بمحافظة أسيوط



وفي هذا السياق قررت المحكمة إلغاء نتائج الانتخابات في 3 دوائر بمحافظة أسيوط وهي الدائرة الأولى بندر أسيوط منقباد والثانية بالقوصية وتضم ديروط ومنفلوط والقوصية والدائرة الرابعة أبوتيج وتضم مراكز أبو تيج والغنايم وصدفا لتعود بذلك محافظة أسيوط لنقطة البداية حيث تعاد الانتخابات بجميع دوائر المحافظة من جديد بعدما تم الإعلان عن إلغاء نتيجة الدائرة الثالثة منذ اسبوع مضى.



ونرصد ما حدث في الدائرة الأولى بأسيوط بعد إعلان المحكمة الإدارية العليا ببطلان النتيجة الأولى وإلغاء جولة الاعادة وإعادة الانتخابات من أول وجديد حيث غير هذا القرار المشهد بالدائرة التي تشهد تنافسا شرسا بين المرشحين خاصة وأن بندر أسيوط يتنافس فيه أكثر من 30 مرشحا أغلبهم من القرى وما بين مرشحي الأحزاب والمستقلين يتنافس المرشحون على 3 مقاعد فردية مخصصة للدائرة داخل البرلمان الجديد 2025.

ابطال إجراء جولة الإعادة بين 6 مرشحين

كانت المرحلة الأولى من الانتخابات بهذه الدائرة انتهت إلى إجراء جولة إعادة بين 6 مرشحين ممن حصلوا على أعلى الأصوات ببندر أسيوط وهم المرشح محمد حمدي دسوقي عن حزب مستقبل وطن ومجدي كريم، وعبد المحسن محمد عبدالمحسن مستقل وحصل عبد الرحمن أبولبدة عن حزب الجبهة الوطنية، وأسامة مرسي مستقل وأخيرا تادرس قلدس وهو مرشح مستقل.



واليوم وعقب إعلان قبول الطعن المقدم من المرشح الأكثر شعبية في الشارع الأسيوطي علاء سليمان المستقل والنائب السابق بالبرلمان انقلب المشهد وتم الغاء النتيجة الأولى وإعادة الانتخابات من جديد لتعود المحافظة لنفس الحالة قبل إجراء الجولة الأولى وكأن شيء لم يكن.

أسماء مرشحي الدائرة الأولى بمحافظة أسيوط

ويتنافس في انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة أسيوط عن الدائرة الأولى كل من محمد حمدي محمد محمد دسوقي مرشح من حزب مستقبل وطن، وعبد الرحمن شحات عبد المطلب حسن والشهير بأبو لبدة مرشح من حزب الجبهة الوطنية، ومجدي محمد محمد فراج كريم مرشح مستقل، وعلاء الدين محمود محمد محمود مرشح مستقل، وشعبان انور حسن على مرشح مستقل، وسعدية على عبد الحفيظة على مرشح مستقلة.

كما يتنافس على المقعد، بسام محمد محمد حسين مرشح من حزب الإصلاح والنهضة، وأسامة سيد أحمد مرسی مرشح مستقل، وخالد محمد حلمي احمد على مرشح مستقل، وعلام محمود عبد القي على مرشح مستقل، ومحمد شعبان عبد الحميد الحمد مرشح مستقل، وحسام أحمد مصطفى عثمان مرشح من حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحمد على محمد صبره مرشح من حزب العدل، وحنان حامد احمد عطا مرشح مستقل، وجميل الحظ التبتي محمود مرشح مستقل، وتوفيق حسني توفيق محمد مكي مرشح مستقل، وأسامة فوزي الكامل عبد المسيح مرشح مستقل.

كما تضم الدائرة: ممدوح متولي حسن أحمد، مرشح مستقل، وجرجس أبادير عليم أبادير، مرشح مستقل، وعثمان محمود أحمد محمود، مرشح مستقل، ومحمد إبراهيم محمد إبراهيم حسين، مرشح مستقل، وصفاء إبراهيم محمود عبد الحافظ، مرشحة مستقلة، ونجوى محمد يوسف إبراهيم، مرشحة مستقلة، وأحمد سيد علي عليوه، مرشح حزب الأحرار الاشتراكيين، وعبد المحسن محمد عبد المحسن أحمد، مرشح مستقل، ومحمد محجوب محمد، مرشح مستقل، وعرفة عبد الصبور عريدي فرغلي، مرشح مستقل، وأشرف أنور يعقوب شاروبيم، مرشح مستقل، وأحمد حسن محمد مهران، مرشح مستقل، ونانجي موريس عبد الله سليمان، مرشحة مستقلة، والمرشح المستقل تادرس قلدس.

دائرة القوصية

أما الدائرة الثانية التي ألغيت نتائجها المحكمة الإدارية العليا فيتنافس فيها على مقعد الإعادة قبل إلغاء النتائج، وهم: إبراهيم نظير “مستقبل وطن”، لواء يونس الجاحر “مستقبل وطن”، محمد عيد" مستقبل وطن"، د/روبيرت سمير يني “مستقل”، راشد ابو العيون “حماة الوطن”، حماده عبدالعواض “مستقل”، حماده عثمان ابو سيف “مستقل”، لواء محمود قرشي - “مستقل”

أما الدائرة الدائرة الرابعة بأسيوط (مركز أبو تيج) فيتنافس فيها 4 مرشحين على مقعد الإعادة قبل إلغاء النتائج، وهم: أمين طنطاوي “الجبهة الوطنية”، عمران أبو عقرب “مستقل”، العمدة محمد جمال شاكر “مستقل”، عادل حجازي “مستقل”.

