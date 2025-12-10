نهائي مبكر، موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي والقناة الناقلة

18 حجم الخط

عشاق كرة القدم في مصر والعالم، على موعد الليلة مع وجبة كروية ممتعة، عندما يلتقي الملكي ريال مدريد مع مانشستر سيتي، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السادسة بمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025 - 2026.

موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

مباراة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي تقام مساء اليوم الأربعاء، وتنطلق صافرتها في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

تنقل مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي عبر شبكة قنوات بين سبورتس القطرية، كونها الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرط الأوسط وشمال إفريقيا، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1HD.

مانشستر سيتي، فيتو

مباراة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

يسعى ريال مدريد لتعزيز موقعه بين أفضل ثمانية فرق بالمجموعة حيث يتأهل مباشرة لدور الـ16 أول ثمانية فرق بينما يطمح مانشستر سيتي لتحسين مركزه والانتقال إلى المركز السابع أو الثامن في حال الفوز على الريال الذي يحتل المركز السادس حاليًّا.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

يدخل ريال مدريد لقاء اليوم وهو يحتل المرتبة السادسة في مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 5 مواجهات، حيث فاز في أربع مواجهات وخسر مباراة.

أما فريق مانشستر سيتي فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 5 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في واحدة وخسر مباراة.

