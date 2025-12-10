احنا على الهواء، فضيحة خلال بث تغطية إبراهيم فايق لمباراة مصر والأردن (فيديو)

18 حجم الخط

انتشر مقطع فيديو خلال بث تغطية برنامج فايق لمباراة مصر والأردن عقب خسارة فريق الفراعنة ظهر خلاله محمود فايز يتراقص ويتبادل الضحكات مع المصورين ظنًّا منه بعدم العودة للبث على الهواء.

وبالرغم من جدية حديث محمد عمارة حول الخسارة التي مني بها منتخب مصر الثاني وخروجه من بطولة كأس العرب المقامة حاليًّا في قطر، صدرت تصرفات فايز بطريقة مغايرة الأمر الذي أثار موجة انتقادات وسط الجماهير المصرية بسبب عدم انشغال بتردي وضع المنتخب وتهاونه بهذه الصورة.

اللافت في الأمر أنه بعد تنبيه إبراهيم فايق له بالعودة إلي الهواء تبدل وجه فايز بطريقة كوميدية وسأله حول طريقة كلامه: "أتكلم بجد يعني" الأمر الذي تداركه فايق سريعًا بالرد" أتكلم زي ما بنتكلم".

🔴مسخرة والله - كله بيمثل وعامل ان قلبه مع البلد وهمه ع البلد وفي النهاية تمثيل في تمثيل !! عيب والله pic.twitter.com/TirACmMcsT — 𝙍𝙖𝙢𝙖𝙙𝙖𝙣 𝙝𝙖𝙨𝙨𝙖𝙣 (@RamadanHassan99) December 9, 2025

كان منتخب مصر ودع منافسات بطولة كأس العرب بعد الخسارة الثقيلة أمام الأردن بنتيجة 3-0 في الجولة الأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة بـكأس العرب.



وسجل محمد أبو حشيش الهدف الأول لصالح الأردن، في الدقيقة 18 قبل أن يسجل محمد أبو زريق ثاني الأهداف في الدقيقة 41.

ثم أحرز علي علوان الهدف الثالث لصالح الأردن من ركلة جزاء في الدقيقة 92 ليؤمن انتصار النشامى ويحقق العلامة الكاملة بالفوز بالمباريات الثلاثة في دور المجموعات.

