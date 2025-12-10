الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

كاترين تسجل 1 درجة مئوية، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو
18 حجم الخط
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء والتي تنخفض انخفاض ملحوظ حيث يسود طقس بارد على أغلب الأنحاء، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الأربعاء، انخفاض مستمر في درجات الحرارة

بسبب الطقس السيئ، استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية بالسكك الحديدية


الطقس اليوم في الصباح الباكر وليلًا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره وبارد في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.


وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 19

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 11 و درجة الحرارة العظمى 20

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى  19

الإسكندرية:درجة الحرارة: 12 ودرجة الحرارة العظمى 19

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 08  و درجة الحرارة العظمى 20

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 01 ودرجة الحرارة العظمى 12

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 20

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 19

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى  21

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى: 21

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 23

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 22

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  10 ودرجة الحرارة العظمى 21  

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة  الحرارة العظمى 21

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 08  ودرجة الحرارة العظمى:  20

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  09 ودرجة الحرارة العظمى 21

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 23

أسوان: درجة الحرارة  11 ودرجة الحرارة العظمى 23

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية الطقس اليوم الأربعاء الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم الاربعاء حالة الطقس اليوم حالة الطقس

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم الأربعاء، انخفاض مستمر في درجات الحرارة

تكاثر للسحب الممطرة على السواحل الشمالية والوجه البحرى

حالة الطقس غدا الأربعاء، أمطار غزيرة ورعدية على هذه الأماكن وتحذيرات من السيول

طقس الغد، ارتفاع الأمواج يصل 3 أمتار في هذه الشواطئ

حالة الطقس غدا الأربعاء، رياح تزيد من الإحساس بالبرودة

حالة الطقس اليوم، الأرصاد تحذر من تشكل السيول على هذه المناطق

محافظة القاهرة تعلن الطوارئ استعدادا للأمطار

رياح مثيرة للرمال والأتربة وسقوط حبات البرد، تفاصيل طقس الثلاثاء

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 8 أصناف أبرزهم الطماطم والبطاطس والبصل

حالة الطقس غدا الأربعاء، أمطار غزيرة ورعدية على هذه الأماكن وتحذيرات من السيول

طن السلفات يرتفع 207 جنيهات، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

تحذير عاجل من الأرصاد: سحب ركامية على هذه المحافظات

بسبب عطل فني، تحطم طائرة شحن عسكرية في السودان ومصرع طاقمها

مصرع عامل إثر سقوطه من سقالة بطنطا

اجتماع الفيدرالي الأمريكي لمناقشة أسعار الفائدة للمرة الأخيرة في 2025، اليوم

ارتفاع العباد، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 10 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 10 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 10 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads