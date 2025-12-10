الأربعاء 10 ديسمبر 2025
حوادث

حبس 3 أشخاص بتهمة سرقة محابس نحاسية بالتجمع الأول

حبس 3 أشخاص، فيتو
حبس 3 أشخاص، فيتو
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مجموعة من المحابس النحاسية الخاصة بأحد المشروعات بأسلوب المغافلة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

كانت قوة أمنية من  مباحث قسم شرطة التجمع الأول قد تمكنت من ضبط عاطلين أثناء قيامهما بسرقة مجموعة من المحابس النحاسية بدائرة القسم، وتم اقتياد المتهمين الي قسم الشرطة، وبمواهتهما اعترفا بقيامهما بسرقة المحابس النحاسية، وبيعها لشخص ليتولى مهمة التصرف فيها بمعرفته.. تم تقنين الإجراءات وإلقاء القبض على المتهم الثالث الذى تبين أنه سئ النية، ويعلم أن المحابس النحاسية التى يشتريها من المتهمين مسروقة، وعثر بحوزته على عدد من المحابس المسروقة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق.

 حالات يتم فيها تشديد عقوبة السرقة طبقا لقانون العقوبات

نصت المادة 318 من  قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

ويعاقب بالحبس مع الشغل:- في السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- في السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

ads