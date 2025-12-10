سعر الخضار اليوم، ارتفاع 8 أصناف أبرزهم الطماطم والبطاطس والبصل

18 حجم الخط

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا بين الاستقرار والارتفاع الملحوظ والانخفاض الطفيف في بعض الأصناف، وفق آخر تحديثات السوق اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الأربعاء

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2025، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 3.5 جنيه و6.5 جنيه للكيلو، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.

البطاطس: بين 5 و14 جنيها للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 8 جنيهات و11 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

البصل الأحمر: بين 7 و8.5 جنيه.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 15 إلى 27 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

الجزر بدون عروش: من 6.5 جنيه إلى 9.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

القلقاس: بين 4 و12 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 5 إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

البسلة: من 17 إلى 21 جنيهًا.

الملوخية: بين 18 و20 جنيهًا.

السبانخ: بين 10 و12 جنيهًا.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 5.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.

الباذنجان الرومي: بين 5 جنيهات و9 جنيهات.

الباذنجان الأبيض: بين 4 جنيهات و9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 10 و13 جنيهًا.

الفلفل الحامي: من 8.5 جنيه إلى 13.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

الفلفل الألوان: بين 20 و30 جنيهًا.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 19 و26 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره أمس.

الخيار البلدي: بين 13 و19 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

البامية: من 50 إلى 60 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

الثوم والليمون

الثوم: بين 25 و55 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 20 إلى 35 جنيهًا.

الليمون الأضاليا: من 9 إلى 15 جنيهًا.

