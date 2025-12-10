الأربعاء 10 ديسمبر 2025
هذه المحافظات تحت سيطرة الأمطار الرعدية اليوم

طقس اليوم، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار اليوم الأربعاء، حيث من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق من "الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، دمياط، بورسعيد، مدن القناة" تصل إلى حد السيول على سيناء.

حالة الطقس اليوم الأربعاء، انخفاض مستمر في درجات الحرارة

رياح مثيرة للرمال والأتربة وسقوط حبات البرد، تفاصيل طقس الثلاثاء


وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى وخليج السويس وشمال الصعيد ومناطق من مطروح.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

 

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل، وبادر في الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  19

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 11
 

