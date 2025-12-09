منال عوض: خطة شاملة لرقمنة منظومة البيئة لضمان الشفافية وسرعة إنجاز الخدمات

18 حجم الخط

أكدت الدكتورة منال عوض القائم بأعمال وزيرة البيئة أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة شاملة لرقمنة منظومة دراسات تقييم الأثر البيئي بهدف تسهيل الدورة المستندية للمستثمرين وتسريع الموافقات، مشيرة إلى أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لضمان الشفافية وسرعة إنجاز الخدمات.

وأكدت وزيرة البيئة أنها أصدرت توجيهات واضحة لتسريع وتبسيط مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات، بما يساهم في دعم الاستثمار وتوفير بيئة أعمال أكثر مرونة.

إطلاق منظومة الحجز الإلكتروني للمحميات الطبيعية والدفع غير النقدي



وأعلنت عوض بدء ميكنة الحجز الإلكتروني لزيارة المحميات الطبيعية، مع تطبيق نظام الدفع الإلكتروني بهدف تحسين تجربة الزوار وضمان استدامة الموارد الطبيعية والمحافظة عليها.

وصرّحت الوزيرة بأنه يجري حاليًا تحديث النظام الوطني لإدارة معلومات المخلفات، بما يشمل تراخيص المخلفات غير الخطرة وموافقات المخلفات الخطرة، إضافة إلى تطوير قواعد البيانات لرفع كفاءة الرقابة.

تدريب العاملين على الأنظمة الرقمية الجديدة



وشددت الوزيرة على ضرورة تدريب جميع العاملين في القطاعات المعنية على النظام الإلكتروني الجديد لضمان تقديم خدمات بيئية حديثة وفعّالة، مؤكدة أن تطوير مهارات العاملين خطوة أساسية لتحسين جودة الخدمة.



على جانب آخر استعرضت وزيرة البيئة مقترحات تنمية موارد المحميات الطبيعية وإعادة تقييم وترسيم حدودها وفق الدراسات البيئية المعتمدة، ووجهت الوزيرة بضرورة وضع اشتراطات حماية واضحة، ورفع مستوى الخدمات داخل المحميات، مع تعزيز دور الأمن البيئي لضمان استمرار الحفاظ عليها.



وشددت الوزيرة على أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص ضمن إطار تنظيمي يضمن حماية البيئة، إلى جانب دعم التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لتنفيذ مشروعات الحفاظ على الموارد الطبيعية ورفع كفاءة إدارة المحميات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.