استعدادات محافظة الجيزة لانتخابات النواب التكميلية في 7 دوائر ملغاة بحكم قضائي

رفعت محافظة الجيزة درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لإجراء الانتخابات التكميلية لمجلس النواب في الدوائر الانتخابية التي تم إلغاؤها بحكم المحكمة الإدارية، والبالغ عددها سبع دوائر، والمقرر إجراؤها يومي 10 و11 ديسمبر الجاري.

التأكد من جاهزية جميع اللجان والمقار الانتخابية

وتقوم المحافظة حاليًّا بمتابعة مكثفة للتأكد من جاهزية جميع اللجان والمقار الانتخابية، إلى جانب الوقوف على آخر استعدادات المراكز المخصصة لاستقبال اللجان، لضمان خروج العملية الانتخابية بشكل مُشرف ومنظم يسهِّل على المواطنين الإدلاء بأصواتهم.

وشدد محافظ الجيزة المهندس عادل النجار على التأكد من كفاءة الإضاءة والتهوية داخل الفصول التي ستعمل كلجان انتخابية، وفحص جاهزية المولدات الكهربائية لضمان استمرار العمل دون انقطاع، والتأكد من صلاحية دورات المياه وتوافر الاحتياجات الأساسية.

كما وجه بتوفير الأثاث اللازم لرؤساء وأعضاء اللجان لتهيئة بيئة عمل مناسبة، ورفع مستوى النظافة داخل المقار ومحيطها بشكل مستمر، وإزالة أي إشغالات بالقرب من اللجان وتأمين الشوارع المؤدية إليها لضمان وصول الناخبين بسهولة وأمان.



وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص محافظة الجيزة على توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة، ودعم المشاركة الفعّالة للمواطنين، بما يضمن سير العملية الانتخابية في أحسن صورة.

