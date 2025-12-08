الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجيزة تواصل سحب تراكمات الأمطار وسط حالة عدم الاستقرار الجوي (صور)

شفط مياه الامطار
تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة جهودها الميدانية للتعامل مع تراكمات مياه الأمطار التي شهدتها المحافظة اليوم، وذلك في ظل حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وفق تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي أشارت لاحتمالية سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق.

الدفع بفِرق المتابعة والطوارئ والمعدات المخصصة للتطهير والسحب

وأكدت الشركة أنه تم الدفع بفِرق المتابعة والطوارئ والمعدات المخصصة للتطهير والسحب للتعامل السريع مع أماكن تجمع المياه، بهدف منع تعطّل الحركة المرورية وضمان استمرار انسياب المرور بعدد من المحاور الحيوية بالمحافظة.

وشهدت مناطق الدقي – المهندسين – محيط المتحف المصري الكبير – فيصل – الهرم – العمرانية – المنيب – الصف – ترسا – البحر الأعظم – إمبابة – الوراق – محور 26 يوليو – طريق إسكندرية الصحراوي سقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة، حيث تتواجد فرق الطوارئ بشكل مستمر لرفع المياه من الشوارع الرئيسية والفرعية.

وأوضحت الشركة أن حالة الاستعداد القصوى مستمرة لحين تحسن الأحوال الجوية، مشيرة إلى التنسيق الكامل مع الجهات التنفيذية بمحافظة الجيزة لضمان سرعة التعامل مع أي تراكمات جديدة قد تظهر خلال الساعات المقبلة.

وتؤكد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة حرصها على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وضمان سلامة الطرق والمناطق الحيوية خلال موجات الطقس المتقلب

