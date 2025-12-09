انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة في أبو النمرس بالجيزة

18 حجم الخط

أعلنت إدارة أبو النمرس الصحية انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة “ومن حقك تنظمي” خلال الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتعزيز صحة المرأة وتوفير خدمات تنظيم الأسرة مجانًا بجميع الوحدات والمراكز الصحية التابعة للإدارة.

وتهدف الحملة إلى رفع الوعي بالصحة الإنجابية وتقديم خدمات طبية شاملة للنساء، مع التأكيد على حق كل سيدة في الحصول على رعاية صحية آمنة ومناسبة.

خدمات تقدمها الحملة

وتشمل خدمات الحملة توفير جميع وسائل تنظيم الأسرة مجانًا، الكشف الطبي وتقديم المشورة المتخصصة للسيدات، متابعة ما بعد الحصول على الوسيلة لضمان الاستخدام الآمن، وتقديم برامج توعوية حول الصحة الإنجابية وحقوق المرأة الصحية.



وأكدت إدارة أبو النمرس الصحية أن جميع الوحدات والمراكز التابعة لها جاهزة لاستقبال السيدات طوال أيام الحملة، وذلك لضمان وصول الخدمات إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدات.

ودعت الإدارة جميع السيدات إلى الاستفادة من الحملة والحصول على خدمات تنظيم الأسرة المجانية، دعمًا لصحة المرأة وتعزيزًا لاستقرار الأسرة والمجتمع.

تأتي هذه الحملة في إطار الاستراتيجية القومية لوزارة الصحة والسكان المصرية، التي تهدف إلى تعزيز الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة كجزء أساسي من منظومة الرعاية الصحية المتكاملة.. وتُعد حملات تنظيم الأسرة من المبادرات الدورية التي تطلقها الوزارة في مختلف محافظات الجمهورية، وقد أثبتت فعاليتها في الوصول إلى شرائح واسعة من السيدات وتقديم الدعم الطبي والتوعوي اللازم.

وتعكس هذه الجهود التزام الدولة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، لا سيما تلك التي تركز على صحة الأم والطفل، وتحسين جودة حياة الأسر.. ويأتي إطلاق هذه الحملات تأكيدًا على حرص الحكومة على توفير خدمات صحية مجانية ومتاحة للجميع، إيمانًا منها بأهمية تنظيم الأسرة في بناء مجتمع صحي ومستقر.

