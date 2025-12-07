تطوير طريق المنشية بفيصل لرفع كفاءة الخدمات والمرور

18 حجم الخط

شهد حي الهرم تواجدًا ميدانيًا مكثفًا بقيادة المهندس طه عبد الصادق، رئيس حي الهرم، لمتابعة أعمال التطوير الجارية في طريق المنشية بفيصل ضمن نطاق الحي.

ويأتي ذلك في إطار خطة محافظة الجيزة للارتقاء بشبكة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الالتزام بمعايير الجودة

وخلال جولته التفقدية، تابع رئيس الحي مراحل العمل على امتداد الطريق، موجهًا بسرعة الانتهاء من الإجراءات التنفيذية وتحسين الحركة المرورية، بالإضافة إلى رفع كفاءة المرافق والخدمات بالمنطقة، كما شدد على أهمية الالتزام بمعايير الجودة في جميع مراحل التطوير لضمان تحقيق أفضل النتائج لخدمة أهالي حي الهرم.

وتواصل الأجهزة التنفيذية جهودها لتنفيذ مشروعات التطوير وفق جدول زمني محدد، بما يسهم في تعزيز السيولة المرورية وتحسين البيئة العمرانية في منطقة فيصل بالكامل.

