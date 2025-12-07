الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حملة لإزالة تعديات المقاهي والباعة على الطرق العامة بالمريوطية

رفع الإشغالات
رفع الإشغالات
18 حجم الخط

 تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود الحملة التي نفذها حي الهرم بالتنسيق مع شرطة المرافق بطريق المريوطية فيصل، في استجابة سريعة لشكاوى الأهالي وتضررهم من تعديات بعض المقاهي والكافيهات على حرم الطريق العام.

 

استجابة لشكاوى الأهالي وتضررهم من تعديات بعض المقاهي والكافيهات

وشهدت الحملة التعامل مع عدد من المخالفات المتنوعة، شملت إدارة منشآت بدون تراخيص والتعدي على الشارع العام، مما تسبب في إعاقة حركة المارة، إلى جانب ما تُحدثه بعض المنشآت غير المرخصة من ضوضاء وإزعاج للسكان.
 

 

رفع ٧٠٠ حالة إشغال للباعة الجائلين

وتمكنت أجهزة حي الهرم خلال الحملة من غلق منشآت مخالفة، وتحرير محاضر بيئية ضد غير الملتزمين، إضافة إلى رفع ٧٠٠ حالة إشغال للباعة الجائلين والمقاهي والكافيهات المخالفة التي احتلت أجزاء من نهر الطريق بصورة تعوق الحركة المرورية.

وقد جاء الحملة بمتابعة كلٌّ من طه عبد الصادق رئيس حي الهرم واللواء دكتور حسن دكروري مدير شرطة المرافق إدارات الإشغالات ورخص المحال والبيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إزالة تعديات الحركة المرورية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار المنشآت غير المرخصة حرم الطريق العام شكاوي الاهالي رئيس حي الهرم طه عبد الصادق طريق المريوطية عادل النجار محافظ الجيزة عادل النجار

مواد متعلقة

محافظة الجيزة: بدء فتح شارع البحر الأعظم تدريجيًا

القصة الكاملة لاعتداء طلاب على معلم بعين شمس ورد فعل حاسم من التعليم والداخلية

تطوير طريق المنشية بفيصل لرفع كفاءة الخدمات والمرور

محافظة الجيزة تكشف سبب الكثافات المرورية في البحر الأعظم

أسبوع غياب بسبب المرض، خطة سريعة لتعويض تقييمات طفلك بالمدرسة

حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الجيزة (صور)

التحفظ على 5 مركبات تلقي المخلفات في الشوارع بكرداسة (صور)

محافظة الجيزة: ضبط 2567 قضية تموينية في حملات مكثفة

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين برايتون ووست هام في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة تونس وقطر في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأحد 7-12-2025

الصحة: تسجيل 5 ملايين حالة اشتباه بأمراض مختلفة خلال عام (فيديو)

الصحة العالمية: كل دول الإقليم تشهد ارتفاعا في نشاط فيروس الإنفلونزا (فيديو)

شوط أول سلبي بين روما وكالياري في الدوري الإيطالي

نائب وزير الصحة: لا يوجد متحورات جديدة لفيروس كورونا في مصر (فيديو)

أوين يهاجم محمد صلاح: اذهب لتمثيل بلدك

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

طن الصويا المكرر يتراجع 500 جنيه، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

انخفاض الصويا والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد 7-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من الذي وصفه الله بـ«شديد القوى» في سورة النجم؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

قصة مسجد الجعرانة، أحد المساجد التاريخية بمكة المكرمة

أمين البحوث الإسلامية: الأزهر يقدم للأجيال وعيًا محصَّنًا يحميهم من الاستقطاب والانحراف

المزيد
الجريدة الرسمية
ads