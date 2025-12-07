حملة لإزالة تعديات المقاهي والباعة على الطرق العامة بالمريوطية

18 حجم الخط

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود الحملة التي نفذها حي الهرم بالتنسيق مع شرطة المرافق بطريق المريوطية فيصل، في استجابة سريعة لشكاوى الأهالي وتضررهم من تعديات بعض المقاهي والكافيهات على حرم الطريق العام.

وشهدت الحملة التعامل مع عدد من المخالفات المتنوعة، شملت إدارة منشآت بدون تراخيص والتعدي على الشارع العام، مما تسبب في إعاقة حركة المارة، إلى جانب ما تُحدثه بعض المنشآت غير المرخصة من ضوضاء وإزعاج للسكان.



رفع ٧٠٠ حالة إشغال للباعة الجائلين

وتمكنت أجهزة حي الهرم خلال الحملة من غلق منشآت مخالفة، وتحرير محاضر بيئية ضد غير الملتزمين، إضافة إلى رفع ٧٠٠ حالة إشغال للباعة الجائلين والمقاهي والكافيهات المخالفة التي احتلت أجزاء من نهر الطريق بصورة تعوق الحركة المرورية.

وقد جاء الحملة بمتابعة كلٌّ من طه عبد الصادق رئيس حي الهرم واللواء دكتور حسن دكروري مدير شرطة المرافق إدارات الإشغالات ورخص المحال والبيئة.

