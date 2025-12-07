الأحد 07 ديسمبر 2025
محافظة الجيزة: بدء فتح شارع البحر الأعظم تدريجيًا

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ أعمال الإصلاح بخط المياه بشارع البحر الأعظم وانتهاء الأعمال في بعض القطاعات بمسار الطريق، فقد تم فتح حارة مرورية مغلقة، ومن المتوقع فتح الطريق بالكامل تدريجيًا خلال الساعات القادمة لعودة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي. 

وثمنت محافظة الجيزة تعاون المواطنين وتفهمهم خلال فترة تنفيذ الأعمال، مؤكدة حرصها على سرعة إنجاز الإصلاحات ورفع أي آثار للأعمال في أسرع وقت، لضمان سلامة المواطنين وانسياب الحركة المرورية. 

