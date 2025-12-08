أخبار مصر اليوم: حقيقة رفع رسوم تأشيرات الدخول.. أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب الوجه البحري وشمال البلاد.. تفاصيل زيادة عقود القيمة الإيجارية الخاصة بأراضي الأوقاف

18 حجم الخط

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها:

نفت وزارة السياحة والآثار، ما تم تداوله من أخبار تزعم قيام مصر برفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا، وذلك في إطار تعديلات تشريعية على القانون رقم 175 لسنة 2025 المُتعلق بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية.

وأكدت وزارة السياحة والآثار أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات تنفيذية تخص زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر، وأن ما تم اتخاذه من قرارات في الوقت الحالي هو تحديد الحد الأقصى فقط لرسوم التأشيرة وليس تطبيق زيادتها.

توقع رامي فايز عضوغرفة الفنادق وصول عدد الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة إلى ما يقرب من 18 إلى 18.5 مليون سائح.

وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6"، المذاع على قناة الحياة، إن نسبة الإشغال الفندقي في محافظة البحر الأحمر لا تقل عن 90 %، وبالنسبة للأقصر وأسوان 70%، وكلها سياحة خارجية.

كشف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أسباب زيادة عقود القيمة الإيجارية الخاصة بأراضي الهيئة، موضحا أن القرارات الأخيرة تستهدف تعظيم الأصول ودعم الفلاحين.

وقال فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»: إن وزير الأوقاف قام بإجراء تغييرات مؤثرة داخل الوزارة من أجل تعظيم الأصول.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم شهد تساقط أمطار على محافظات الوجه البحري وشمال البلاد، نتيجة تأثرها بالمنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، متوقعة استمرار تساقط الأمطار خلال الساعات المقبلة ما بين المتوسطة والرعدية، على أن تكون غزيرة على العديد من المحافظات.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن المنخفض الجوي يشمل محافظات الدلتا والقاهرة الكبرى وبعض المناطق الساحلية، ناصحة المواطنين بالحذر من الرياح القوية التي تسبق تساقط الأمطار، والانتباه للبرق والرعد، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار والمباني المتهالكة وأسلاك الكهرباء.

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تصدير شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال من مجمع إدكو للإسالة، وذلك عبر السفينة "LNG HARMONY" لصالح شركة شل العالمية، ومتجهة إلى تركيا، بكمية تبلغ نحو 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال.

ويأتي تصدير شحنات الغاز وفقًا لاستراتيجية وزارة البترول لتحفيز الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز، بالإضافة إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة

