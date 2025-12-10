الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في مصر اليوم الأربعاء 10-12-2025

سعر اليوان الصيني،
سعر اليوان الصيني، فيتو
18 حجم الخط

سعر اليوان الصيني، شهد سعر اليوان الصيني استقرارا أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك المصرية، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2025.

وتستعرض «فيتو» سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية.

اليوان الصينى 
اليوان الصيني، فيتو 

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري  

سجل سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 6.73 جنيهات للشراء، 6.74 جنيهات للبيع.

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليوان الصيني في البنك الأهلي المصري نحو 6.72 جنيهات للشراء، 6.74 جنيهات للبيع.

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في بنك مصر 

وسجل سعر اليوان الصيني في بنك مصر نحو 6.72 جنيهات للشراء، 6.74 جنيهات للبيع.

اليوان الصيني العملة الرسمية لجمهورية الصين الشعبية

اليوان الصيني هو العملة الرسمية لجمهورية الصين الشعبية، ويرمز له بالرمز (¥) أو بالحروف (CNY)، ويُعرف أيضًا باسم الرينمنبي (Renminbi)، أي “عملة الشعب”.

ويصدر بنك الشعب الصيني العملة الصينية، وتُستخدم في جميع المعاملات الاقتصادية داخل البلاد.

تم اعتماد اليوان رسميًا عام 1949 بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية، ليحل محل العملات المتعددة التي كانت متداولة آنذاك، وجاء اسمه من كلمة “يوان” التي تعني “وحدة” أو “دائرة”، في إشارة إلى شكل القطع النقدية القديمة.

ومنذ ذلك الحين، أصبح اليوان أحد أبرز العملات في آسيا والعالم، خاصة مع النمو الاقتصادي الهائل الذي حققته الصين خلال العقود الأخيرة.

اليوان الصينى 
اليوان الصينى، فيتو 

الفئات الورقية والمعدنية

العملات الورقية:

1 يوان: باللون الأخضر الفاتح.

5 يوانات: باللون البنفسجي.

10 يوانات: باللون الأزرق وتحمل صورة الزعيم الصيني “ماو تسي تونغ”.

20 يوانًا: باللون البني، وتُظهر مناظر طبيعية من نهر لي.

50 يوانًا: باللون الأخضر، وتحمل صورة “ماو تسي تونغ”.

100 يوان: باللون الأحمر، وهي أكبر فئات العملة المتداولة.
العملات المعدنية:

توجد بفئات 1 يوان، و5 و10 جياو، وتُصنع من معادن مختلفة مثل النيكل والنحاس والألومنيوم.

اليوان الصيني في السوق

يُعتبر اليوان الصيني من أهم العملات في العالم، حيث يحتل مكانة متقدمة ضمن سلة عملات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي (SDR).

كما تسعى الصين إلى تعزيز استخدام عملتها في التجارة الدولية، خاصة مع توسع مبادرة الحزام والطريق، التي تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا.

ويستخدم اليوان بشكل متزايد في التعاملات التجارية والمالية بين الدول، خاصة في ظل سعي الصين إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي. 

وشهدت العملة الصينية تطويرات مستمرة في التصميم والعلامات الأمنية لضمان الحماية من التزوير، ومواكبة التطور التكنولوجي في أنظمة الدفع الرقمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزي والبنوك المصرية البنك المركزى المصرى البنك الاهل البنك الأهلى المصرى البنوك المصرية اليوان الصيني مقابل الجنيه اليوان الصيني اليوان بنك مصر سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري سعر اليوان الصينى في البنك المركزي سعر اليوان الصيني في البنك سعر اليوان الصيني سعر اليوان

مواد متعلقة

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الثلاثاء

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار في بنك السودان المركزي

الدينار الأردني يسجل 67.13 جنيه للبيع في البنك المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

آخر تطورات سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي

12070 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

استقرار سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم، سحب رعدية وضربات برق وسقوط حبات برد

موعد مباراة فلامنجو وكروز أزول في ديربي الأمريكتين والقنوات الناقلة

15 معلومة ترصد جهود مصر بقيادة السيسي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

مقتل طالب وإصابة آخر في إطلاق نار بجامعة ولاية كنتاكي الأمريكية

هذه المحافظات تحت سيطرة الأمطار الرعدية اليوم

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

دخول مفاجئ للشتاء.. أمطار رعدية تصل إلى حد السيول.. ارتفاع الامواج بشواطئ البحر المتوسط حتى 3 أمتار.. وتحذيرات من تساقط الثلوج

خدمات

المزيد

448.73 جنيه، سعر الدولار في بنك السوادن المركزي اليوم الأربعاء 10-12-2025

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في مصر اليوم الأربعاء 10-12-2025

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء ببداية التعاملات

الريال العماني يسجل 123.84 جنيه في البنك المركزي صباح اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

تفسير رؤيا القهوة في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاح وربح مالي كبير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads