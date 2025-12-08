رئيس حي الهرم يتابع أعمال شفط مياه الأمطار في ميدان الرماية ومحيط المتحف الكبير

18 حجم الخط

شهد حي الهرم منذ قليل متابعة ميدانية مكثفة من المهندس طه عبد الصادق، رئيس حي الهرم، لأعمال شفط وسحب تجمعات مياه الأمطار في ميدان الرماية ومحيط المتحف المصري الكبير، وذلك ضمن جهود الحي لرفع كفاءة السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

التعامل السريع مع كميات المياه الناتجة عن الأمطار

وقامت فرق الطوارئ والنظافة بدفع السيارات المجهزة لشفط المياه إلى مواقع التجمعات فورًا، حيث تم التعامل السريع مع كميات المياه الناتجة عن الأمطار، بما يضمن عدم تأثيرها على حركة السير أمام المتحف المصري الكبير وعلى طريق الفيوم ومحور الرماية.

وأكد رئيس حي الهرم خلال جولته أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة للتعامل مع أي حالة طوارئ، مشيرًا إلى أن الحي اتخذ جميع الإجراءات الاستباقية لمواجهة تغيرات الطقس، من خلال رفع درجة الاستعداد وتكثيف تواجد المعدات في المناطق الأكثر تأثرًا.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة محافظة الجيزة لضمان جاهزية البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق الحيوية التي تشهد كثافة مرورية وسياحية عالية مثل ميدان الرماية والمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

