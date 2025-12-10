دخول مفاجئ للشتاء.. أمطار رعدية تصل إلى حد السيول.. ارتفاع الامواج بشواطئ البحر المتوسط حتى 3 أمتار.. وتحذيرات من تساقط الثلوج

18 حجم الخط

أيام قليلة تفصلنا عن فصل الشتاء فلكيًّا، إلا أن الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد حاليًّا تشير إلى دخول مفاجئ لفصل الشتاء جغرافيًّا.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وبادر في الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



ارتفاع الأمواج يصل إلى 3 أمتار فى هذه الشواطئ

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط على شواطئ "مرسى مطروح، الاسكندرية،، العلمين، بورسعيد، العريش، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط وتكون سرعة الرياح من 40:50 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

أماكن سقوط الأمطار الرعدية اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار اليوم الأربعاء ، حيث من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق من "الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، دمياط، بورسعيد، مدن القناة" تصل إلى حد السيول على سيناء.



وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى وخليج السويس وشمال الصعيد ومناطق من مطروح.



حذرت هيئة الارصاد الجوية من حالة الطقس اليوم حيث قد يصاحب السحب الرعدية سقوط لحبات البرد ونشاط للرياح القوية نتيجة الهواء الهابط على بعض المناطق وضربات للبرق مع السحب الرعدية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 19

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 11 و درجة الحرارة العظمى 20

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 19

الإسكندرية:درجة الحرارة: 12 ودرجة الحرارة العظمى 19

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 08 و درجة الحرارة العظمى 20

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 01 ودرجة الحرارة العظمى 12

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 20

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 19

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى: 21

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 23

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 22

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 21

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى: 20

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 21

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 23

أسوان: درجة الحرارة 11 ودرجة الحرارة العظمى 23

