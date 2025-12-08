محافظ الجيزة: اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 83 قرية وإعداد مخططات جديدة لـ 76 أخرى

18 حجم الخط

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اعتماد الأحوزة العمرانية المُحدَّثة لـ83 قرية تابعة لمراكز منشأة القناطر والبدرشين والعياط والحوامدية، وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم التنمية العمرانية الشاملة وتنظيم النمو السكاني وتحسين جودة التخطيط داخل القرى والمراكز.

اعتماد قيود الارتفاع الخاصة بهذه القرى

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه يجري التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني والجهات المعنية لاعتماد قيود الارتفاع الخاصة بهذه القرى، تمهيدًا لاعتماد المخططات الاستراتيجية والبدء في العمل وفقًا لها بما يضمن تطوير البيئة العمرانية وتنظيم البناء.

إعداد الأحوزة العمرانية لـ76 قرية

كما أكد النجار أنه جارٍ إعداد الأحوزة العمرانية لـ76 قرية أخرى تتبع مراكز أوسيم وكرداسة والصف وأطفيح والواحات البحرية وأبو النمرس، تمهيدًا لاعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لهذه المناطق.

وأوضح المحافظ أنه تم اعتماد تحديث الحيز العمراني والمخططين الاستراتيجي والتفصيلي لقرية طناش وقرية نزلة الزمر، بالإضافة إلى تحديث الحيز العمراني لقرية جزيرة محمد.

اعتماد المخططات العمرانية الجديدة

وأكد محافظ الجيزة أن اعتماد المخططات العمرانية الجديدة يأتي دعمًا لجهود الدولة في تنظيم أعمال البناء والقضاء على العشوائيات ومنع البناء المخالف، إلى جانب تعزيز التنمية العمرانية والسكانية بما يضمن الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وفقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008.

وشدد المحافظ على أن كافة الخطط العمرانية تراعي ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين في قرى ومراكز الجيزة، ضمن اهتمام القيادة السياسية بدعم التطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

