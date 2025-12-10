محافظ القاهرة يكشف خطة مواجهة الكلاب الضالة

18 حجم الخط

أشار د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن تخصيص قطعة أرض على مساحة ٢٨٠٠ م٢ شرق طريق الأوتوستراد بمدينة التبين لإقامة مكان لايواء الكلاب الضالة (شلتر) بهدف ضمان السلامة العامة للمواطنين، دون الإخلال بمبدأ الرفق بالحيوان.

خطة القاهرة لمواجهة الكلاب الضاله

وأكد محافظ القاهرة على أن الشلتر سيتم إدارته بشكل علمى يعتمد على أن الرفق بالحيوان عنصر أساسى للحفاظ على التوازن البيئى، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديرية الطب البيطرى بالقاهرة، كما سيتم التعاون مع أصحاب الجمعيات، والشلترز الأهلية لتبادل الخبرات معهم للوصول إلى أفضل النتائج.

وأضاف محافظ القاهرة أن الشلتر سيقوم على تقديم الخدمة الطبية به مجموعة من الأطباء البيطريين المتخصصين، وسيتوافر به أماكن لرعاية الكلاب، كما سيتاح به خدمة تبنى الكلاب بعد التأكد من خلوها من الأمراض وتلقيها التطعيمات اللازمة.

وأكد الدكتور مصطفى رمضان مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة، أن خطة محاربة كلاب الشوارع تتمثل الآن فى التعقيم والتحصين، حيث يتم تحصين الكلاب من مرض السعار من قبل أطباء المديرية، أما تعقيم الكلاب فيتم عبر منظمات المجتمع المدنى نظرا لتكلفته وعدم وجود كوادر بشرية كافية لذلك

واشار في تصريح لفيتو إلى أن الكلاب تتزواج مرتين فى العام وتنجب بأعداد كبيرة، لذلك يتم تعقيمهم من أجل منع تزايد أعدادهم، لافتا إلى أن القضاء عليهم نهائيا كما يطالب البعض لن يحل الأزمة وذلك لأن هذا سيؤدى إلى انتشار القوارض والعقارب والثعابين بالمناطق السكنية لأنها بالفعل متواجدة تحت الارض، كما أن زيادة الأعداد أكثر من اللازم سيؤدى إلى ضرر لذلك لابد من الحفاظ على تواجدهم بما يحافظ على التوازن البيئى وعدم الحاق الضرر بالانسان.

