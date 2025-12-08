الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

للتأكد من كفاءة المنظومة..

محافظ الجيزة يتقدم بطلب كمواطن داخل المركز التكنولوجي بالصف (صور)

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
18 حجم الخط
ads

أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جولة موسعة بمركز ومدينة الصف لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجارية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك في إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة داخل القرى.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ المركز التكنولوجي بقرية الودي لمتابعة مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، حيث اطمأن على جاهزية الأنظمة الإلكترونية والأجهزة المستخدمة داخل المركز.


كما أجرى محافظ الجيزة تجربة عملية لتقديم طلب مواطن داخل المركز، بدءًا من مرحلة التسجيل وحتى استلامه من الموظف المختص، للتأكد من كفاءة منظومة التحول الرقمي وسرعة إنهاء الخدمات.

وشدد المحافظ على ضرورة حسن التعامل مع المواطنين داخل المراكز التكنولوجية وتقديم خدمات سريعة واحترافية، مع الالتزام بالجدول الزمني لإنهاء الطلبات، بما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات وتقليل التكدس داخل المصالح الحكومية.

تفقد عدد من المكونات الخدمية داخل مشروع الإسكان الحضاري

كما شملت الجولة تفقد عدد من المكونات الخدمية داخل مشروع الإسكان الحضاري بالديسمي، المُخصص لتسكين 256 أسرة من متضرري السيول، والذي يضم وحدات سكنية حضارية مزودة بكافة الخدمات الأساسية لضمان حياة كريمة للمستفيدين.

وتابع المحافظ أعمال تنفيذ مشروع مركز شباب الديسمي داخل التجمع السكني، والذي يتضمن منشآت خدمية وملعبًا خماسيًا لخدمة شباب المنطقة. وأكد النجار أهمية تفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية داخل مراكز الشباب لتعزيز دورها المجتمعي ودعم قدرات الشباب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التحول الرقمي الأنظمة الإلكترونية المبادرة الرئاسية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل المركز التكنولوجى عادل النجار محافظ الجيزة عادل النجار منظومة التحول الرقمي ومدينة الصف

مواد متعلقة

رئيس حي الهرم يتابع أعمال شفط مياه الأمطار في ميدان الرماية ومحيط المتحف الكبير

بطاقة 250 سيارة، محافظ الجيزة يتابع سير العمل بموقف السرفيس الحضاري بالصف

وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ الفيوم مستجدات إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون

محافظ الجيزة: اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 83 قرية وإعداد مخططات جديدة لـ 76 أخرى

ننشر الخريطة الزمنية الشاملة للامتحانات وإجازة نصف العام 2025-2026

حملة لإزالة تعديات المقاهي والباعة على الطرق العامة بالمريوطية

محافظة الجيزة: بدء فتح شارع البحر الأعظم تدريجيًا

القصة الكاملة لاعتداء طلاب على معلم بعين شمس ورد فعل حاسم من التعليم والداخلية

الأكثر قراءة

لسوء الأحوال الجوية، تعطيل جميع المدارس والمعاهد الأزهرية في مطروح غدا

ماذا كان رد قوم هود عليه بعد دعوتهم لعبادة الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

حماية الأطفال من الإساءات الجنسية ندوة بكلية الآداب بجامعة عين شمس

الجيزة تواصل سحب تراكمات الأمطار وسط حالة عدم الاستقرار الجوي (صور)

مقتل فرد أمن بالعمرانية بسبب خلاف عمل وتصوير زميله أثناء النوم

حسام البدري تفوق على طارق مصطفى، أهلي طرابلس بطلًا للسوبر الليبي على حساب بنغازي

140 ألف جنيه تراجعا في أسعار سيارات GAC Empow بالسوق المحلي

الحجز على حسابات حسن شاكوش بالبنوك لصالح طليقته ريم طارق

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم التسويق بنظام البيع المباشر، الإفتاء توضح الحالات

ماذا كان رد قوم هود عليه بعد دعوتهم لعبادة الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

كيف أتغلب على الوساوس والشكوك في الدين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads