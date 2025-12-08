محافظ الجيزة يتقدم بطلب كمواطن داخل المركز التكنولوجي بالصف (صور)

للتأكد من كفاءة المنظومة..

أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جولة موسعة بمركز ومدينة الصف لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجارية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك في إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة داخل القرى.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ المركز التكنولوجي بقرية الودي لمتابعة مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، حيث اطمأن على جاهزية الأنظمة الإلكترونية والأجهزة المستخدمة داخل المركز.



كما أجرى محافظ الجيزة تجربة عملية لتقديم طلب مواطن داخل المركز، بدءًا من مرحلة التسجيل وحتى استلامه من الموظف المختص، للتأكد من كفاءة منظومة التحول الرقمي وسرعة إنهاء الخدمات.

وشدد المحافظ على ضرورة حسن التعامل مع المواطنين داخل المراكز التكنولوجية وتقديم خدمات سريعة واحترافية، مع الالتزام بالجدول الزمني لإنهاء الطلبات، بما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات وتقليل التكدس داخل المصالح الحكومية.

تفقد عدد من المكونات الخدمية داخل مشروع الإسكان الحضاري

كما شملت الجولة تفقد عدد من المكونات الخدمية داخل مشروع الإسكان الحضاري بالديسمي، المُخصص لتسكين 256 أسرة من متضرري السيول، والذي يضم وحدات سكنية حضارية مزودة بكافة الخدمات الأساسية لضمان حياة كريمة للمستفيدين.

وتابع المحافظ أعمال تنفيذ مشروع مركز شباب الديسمي داخل التجمع السكني، والذي يتضمن منشآت خدمية وملعبًا خماسيًا لخدمة شباب المنطقة. وأكد النجار أهمية تفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية داخل مراكز الشباب لتعزيز دورها المجتمعي ودعم قدرات الشباب.

