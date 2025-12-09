الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة العراق والجزائر في كأس العرب

منتخب العراق
منتخب العراق
كأس العرب 2025، اعلن منتخب العراق ونظيره  الجزائري، تشكيلهما للمباراة المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من عمر مواجهات دور المجموعات لبطولة كأس العرب المقامة في قطر خلال الفترة الحالية.

ويتواجد العراق والجزائر في المجموعة الرابعة في كأس العرب 2025 رفقة منتخبي السودان والبحرين.

تشكيل العراق أمام الجزائر 

تشكيل الجزائر أمام العراق 

موعد مباراة العراق والجزائر اليوم في كأس العرب 2025


تنطلق صافرة مباراة الجزائر ضد العراق في كأس العرب 2025 اليوم الثلاثاء  في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر، 8 بتوقيت السعودية والعراق، 6 بتوقيت الجزائر.

 

القنوات الناقلة لمباراة العراق أمام الجزائر اليوم في كأس العرب 2025

ومن المقرر أن تذاع مباراة العراق والجزائر اليوم الثلاثاء عبر القنوات التالية.. 
- قناة بي إن سبورت المفتوحة.

- قناة الكأس 1.

- قناة دبي الرياضية.

- قناة الجزائرية.

- قناة أبو ظبي الرياضية 1.

- قناة إم بي سي مصر 2.

 

وكان منتخب العراق حسم تأهله إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب، عقب فوزه في مباراتي الجولتين الأولى والثانية، ويتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط قبل لقاء الجزائر.

 

بينما يبحث منتخب الجزائر، عن التأهل إلى دور ربع النهائي في منافسة شرسة مع منتخب السودان على البطاقة الثانية من المجموعة الرابعة.

ويحتل منتخب الجزائر، المركز الثاني برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما السودان يأتي في المركز الثالث برصيد نقطة من تعادل وخسارة.

