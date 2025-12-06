الجزائر تكتسح البحرين بخماسية في كأس العرب

18 حجم الخط

كأس العرب 2025، حقق منتخب الجزائر، فوزا عريضا علي نظيره البحريني، بخسمة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025.

وسجل خماسية الجزائر كل من: رضوان بركان (هدفين) في الدقيقة 24 و48 وعادل بولبينة (هدفين) في الدقيقة 30 و80 وياسين بنزية في الدقيقة 45+7.

وسجل هدف البحرين الوحيد اللاعب مهدي عبد الجبار في الدقيقة 27.

وبتلك النتيجة يحتل منتخب الجزائر المركز الأول برصيد 4 نقاط، بينما يأتي البحرين في المركز الرابع بدون نقاط.

تشكيل الجزائر أمام البحرين

حراسة المرمى: فريد شعال

خط الدفاع: هواري بوشي، عبد القادر بدران، أشرف عبادة، يوسف عطال

خط الوسط: فيكتور لكحل، سفيان بن دبكة، بن زية

خط الهجوم: أمير سعيود، رضوان بركان، عادل بولبينة

تشكيل البحرين أمام الجزائر

حراسة المرمى: عمر سالم.

خط الدفاع: عبد الله الخلاصي - وليد الحيام - أمين بنعدي - أحمد بوعمار.

خط الوسط: محمد مرهون - السيد ضياء سعيد - كميل الأسود - علي مدن.

خط الهجوم: مهدي عبدالجبار - مهدي حميدان.

وكان منتخب الجزائر تعادل في مباراته الأولى مع السودان سلبيا، بينما خسر منتخب البحرين أمام العراق بهدفين مقابل هدف.

وكانت بطولة كأس العرب تُقام في السابق بتنظيم الاتحاد العربي لكرة القدم، قبل أن يتولى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا “فيفا” تنظيمها بدءًا من نسخة قطر 2021.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، والتي تتضمن ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي. وسيستضيف استاد لوسيل المباراة النهائية في 18 ديسمبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.