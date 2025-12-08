أهلي 2007 يكتسح المصري بخماسية في دوري الجمهورية

18 حجم الخط

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 فوزا كبيرا علي نظيره فريق المصري، بنتيجة 5ـ1 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في السويس، ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة دوري الجمهورية.

موقف أهلي 2007 بعد الفوز علي المصري

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد أهلي 2007 إلى 28 نقطة من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 4 مباريات، حيث فاز على مودرن سبورت 7 - 0، وعلى فاركو 4 - 1، وتعادل في مباراة غزل المحلة 1 - 1، وفاز على بيراميدز 2 - 0 اعتباريًا، وتعادل مع إنبي 2 - 2، وتعادل مع سيراميكا 1 - 1، وفاز على حرس الحدود 2 - 0، على الزمالك 3 - 2، وعلى كهرباء الإسماعيلية 2 - 1، وتعادل مع الاتحاد 0 - 0، وفاز على بتروجت 1 - 0، والفوز على المصري 5ـ1، مسجلًا 30 هدفًا مقابل 9 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 كلا من هاني العقبي مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا عامًا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، وأحمد فؤاد إداري الفريق، ومحمد حمدي طبيب الفريق، ومحمد نحلة مخطط الأحمال، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.

