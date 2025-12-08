كأس العرب، عمان تتقدم على جزر القمر بثنائية في الشوط الأول

الإثنين 08 ديسمبر 2025
كأس العرب 2025، تقدم منتخب عمان، علي نظيره جزر القمر بهدفين مقابل لاشيء في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الإثنين في ختام مباريات دور المجموعات من بطولة كأس العرب. 

وسجل هدفي منتخب عمان اللاعب عصام الصبحي في الدقيقة 30 و43. 

ويقع منتخب عمان في المجموعة الثانية من كأس العرب، رفقة منتخبات جزر القمر والسعودية والمغرب.

تشكيل عمان أمام جزر القمر في كأس العرب 

وكان منتخب عمان تعادل في المباراة الماضية سلبيًا مع المغرب، في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العرب، بينما خسر جزر القمر الجولة الماضية بثلاثية أمام السعودية. 

موقف عمان وجزر القمر في كأس العرب

ويحتل منتخب عمان المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطة وحيدة، بينما يتذيل جزر القمر المجموعة بدون نقاط.

وتقام بطولة كأس العرب 2025، في دولة قطر، حيث انطلقت في الأول من ديسمبر وتنتهي في 18 من الشهر ذاته، بمشاركة 16 منتخبًا.
ومن المقرر أن يتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من الـ4 مجموعات، المتنافسة في بطولة كأس العرب.

