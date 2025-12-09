الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

توروب يستقر على مهاجم الأهلي أمام إنبي في كأس عاصمة مصر

جراديشار
جراديشار
18 حجم الخط

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة الدنماركي ييس توروب، على الدفع بالمهاجم نيتس جراديشار في التشكيل الأساسي خلال مواجهة الفريق المرتقبة أمام إنبي، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

ويهدف الجهاز الفني إلى منح اللاعب فرصة أكبر لإثبات نفسه، من خلال منافسات كأس عاصمة مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى لمواجهة إنبى فى دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، فى 12 ديسمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي وإنبي 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر، في تمام السابعة مساء.

ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات  النادي الأهلى في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

توروب جراديشار كأس عاصمة مصر أنبي ييس توروب

مواد متعلقة

أرقام بابلو الصباغ المرشح للانتقال إلى الأهلي

جنوى يفوز على أودينيزي بثنائية في الدوري الإيطالي

عمان تفوز على جزر القمر 1/2 في كأس العرب 2025

أهلي 2007 يكتسح المصري بخماسية في دوري الجمهورية

كأس العرب، عمان تتقدم على جزر القمر بثنائية في الشوط الأول

تشكيل عمان الرسمي لمواجهة جزر القمر في كأس العرب

الأهلي يفوز على طلائع الجيش في دوري اليد

الأهلي يقترب من ضم مهاجم جديد على خطى صفقة وسام أبو علي

الأكثر قراءة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

مجموعة مصر، الإمارات يتقدم على الكويت 2-0 بالشوط الأول في كأس العرب

الأمن يكشف ملابسات مقطعي فيديو لتعدٍ بالمقطم والمعمورة

الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن حالة الطقس (فيديو)

هل يجوز إغماض العين في الصلاة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

مسلسلات رمضان 2026، أعمال درامية تدور أحداثها حول نجوم الفن

ارتفاع عدد الطعون على قانون الإيجار القديم أمام الدستورية إلى 5

نائب الرئيس الجامبي يفتتح المركز الطبي المصري في " بانجول" (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إغماض العين في الصلاة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بالتوبة والعودة إلى الطريق المستقيم

أدعية للتحصين من الحسد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads