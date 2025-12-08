أرقام بابلو الصباغ المرشح للانتقال إلى الأهلي

18 حجم الخط

دخل النادي الأهلي خلال الساعات الماضية في مفاوضات مع المهاجم الكولومبي ذي الأصول الفلسطينية بابلو الصباغ، لاعب سوون سيتي الكوري الجنوبي، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، لتدعيم الخط الهجومي للفريق.

ويضع الأهلي اللاعب ضمن اهتماماته، في ظل الحاجة لمهاجم قوي، خاصة بعد المستوى المميز الذي قدمه الصباغ هذا الموسم مع ناديه في الدوري الكوري.

أرقام بابلو الصباغ

وقدم الصباغ موسما مميزا مع سوون سيتي، حيث شارك في 36 مباراة سجل خلالها 18 هدفا، وصنع هدفين، ليصنف كأحد أبرز المهاجمين في الدوري الكروي خلال الموسم الحالي.

كما يحمل اللاعب سجلا دوليا جيدا، بعدما خاض 10 مباريات بقميص منتخب سوريا، نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف.

وخلال مشواره مع جميع الأندية بمختلف المسابقات، شارك الصباغ في 218 مباراة، وتمكن من تسجيل 65 هدفا وصناعة 15 هدفا.

وتبلغ القيمة التسويقية الحالية للاعب حوالي 700 ألف يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت

صفقة بابلو الصباغ علي خطي وسام أبو علي

وأضاف المصدر إن النادي الأهلي بدأ رحلة البحث عن المهاجم منذ فترة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة، لتعزيز خط هجوم الفرق نظرا لطلب المدير الفني ييس توروب، وذلك بسبب تراجع مستوى محمد شريف ونيتس جراديشار مهاجمي الفريق.

تابع المصدر أن الأهلي أنهى اتفاقه مع اللاعب على كافة البنود الشخصية، ولم يتبق سوى خطوة واحدة لإتمام الصفقة، تتمثل في حصول بابلو الصباغ على الجنسية الفلسطينية، وهي الخطوة التي ينتظرها النادي من أجل قيده كلاعب محلي في القائمة.

ويأتي ذلك في سيناريو مشابه تماما لما حدث في صفقة وسام أبو علي، التي نجح الأهلي في إنهائها بعد حصول اللاعب على الجنسية الفلسطينية، قبل أن يتم قيده محليا في قائمة الفريق، وهو النموذج الذي يسير عليه النادي مجددا مع الصباغ..

