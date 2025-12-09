بمشاركة الشباب، مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر (صور)

18 حجم الخط

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم، مشاركة عدد من لاعبي قطاع الناشئين، وذلك ضمن استعدادات الفريق لمواجهة إنبي في بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء قرار الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب بالاعتماد على مجموعة من ناشئي النادي في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين الدوليين المنضمين للمنتخبات الوطنية خلال فترة التوقف الدولي.

وشارك في التدريبات عدد من لاعبي فريق الشباب، حيث حرص توروب وجهازه المعاون على متابعة مستواهم عن قرب، تمهيدا للاستعانة ببعضهم خلال الفترة المقبلة، سواء في مباراة إنبي أو باقي مباريات البطولة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى لمواجهة إنبى فى دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، فى 12 ديسمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر، في تمام السابعة مساء.

ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات النادي الأهلى في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

