تموين الشرقية يضبط 7.5 طن مسلي نباتي مجهول المصدر ويحرر 14 محضرًا بالإبراهيمية

قامت إدارة تموين الإبراهيمية  بمحافظة الشرقية بشن حملة تموينية برئاسة أحمد الشبراوي مدير الإدارة، لمتابعة الأنشطة التجارية والتموينية بدائرة الإدارة ومراقبة الأسعار والالتزام بالقرارات المنظمة.   

تموين الشرقية يضبط 4 آلاف لتر مواد بترولية و7 أطنان دقيق وسلع مجهولة المصدر

 ضبط حالات لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية 

وكشف مدير الادارة ان الحملة اسفرت عن ضبط 7.5 طن مسلي شورتنج نباتي مجهول المصدر على سيارة جامبو، وضبط منشأة تجارية لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية، وتحرير 7 محاضر إثبات حالة لتجار تموين وأصحاب مشروع جمعيتي لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد.

وذلك بناء على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والمهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية باستمرا الحملات الرقابية والمتابعة اليومية لضبط الأسواق وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين

فحص شكوى واحالتها الى الجهة المختصة 

 كما قامت الحملة ايضا  بـ تحرير 7 محاضر أخرى منهم ثلاثة محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، وتحرير محضرين ضد أصحاب مشروع شباب الخريجين بوتاجاز لعدم استلام الحصة المقررة، بالإضافة إلى محضر شكوى تم فحصه وإحالته للجهة المختصة بالمديرية، وكذلك تحرير محضرين أحوال لإنهاء الإجراءات القانونية وفق قرارات النيابة العامة.

تموين الشرقية يضبط 10 أطنان دقيق فاخر مجهول المصدر

حملة اخرى بمركز كفر صقر 

وفى مركز كفر صقر أجرت إدارة التموين حملة لذات الغرض أسفرت عن ضبط 12 شيكارة كيماوي مدعم محظور تداوله بالأسواق، وضبط 100 عبوة زيت طعام مجهولة المصدر، وضبط 6 براميل صابون سائل مجهول المصدر، بالإضافة إلى تحرير 10 مخالفات لمحال الجزارة والمطاعم والسوبر ماركت لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير 20 مخالفة متنوعة للمخابز البلدية منها موازين ومواصفات ونظافة وعدم إعلان وعدم إعطاء بون صرف.

