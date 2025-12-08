الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تموين الشرقية تضبط تلاعبًا بالدقيق البلدي المدعم وتحيل المخالف للنيابة (صور)

ضبط منخل دقيق بالشرقية،فيتو
ضبط منخل دقيق بالشرقية،فيتو
18 حجم الخط

تمكنت مديرية التموين بالشرقية من ضبط منخل دقيق غير مرخص بمركز أبو حماد، يستخدم الدقيق البلدي المدعم لإعادة نخلّه وبيعه في السوق السوداء.

تموين الشرقية يضبط 7.5 طن مسلي نباتي مجهول المصدر ويحرر 14 محضرًا بالإبراهيمية

تشغيل منخل لطحن الغلال بدون ترخيص

تلقت الرقابة التموينية معلومات تفيد بقيام أحد المواطنين بتشغيل منخل لطحن الغلال بدون ترخيص، واستخدام الدقيق البلدي المدعم المستخرج من المخابز البلدية بنسبة 87.5% لإعادة نخله وتعبئته في شكاير بيضاء، وبيعها للمخابز السياحية بالمخالفة للقانون.

<span style=
ضبط منخل دقيق غير  مرخص بالشرقية،فيتو

وعلى الفور، شكّلت المديرية حملة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالشرقية، وتوجهت إلى موقع المنخل. 

ضبط 16 شيكارة من الدقيق الأحمر معبأة داخل شكاير خضراء مخصصة للمخابز 

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 16 شيكارة من الدقيق الأحمر معبأة داخل شكاير خضراء مخصصة للمخابز البلدية، إضافة إلى شيكارة دقيق أبيض تم إعادة نخلها وتجهيزها للبيع بالسوق السوداء.

<span style=
ضبط منخل دقيق غير  مرخص بالشرقية،فيتو

مصادرة المضبوطات بالكامل ونقلها إلى مطحن الأمل بالعباسة أبو حماد

وتم مصادرة المضبوطات بالكامل ونقلها إلى مطحن الأمل بالعباسة أبو حماد، على ذمة المحضر المحرر ضد صاحب المنخل، وجارٍ عرض المحضر على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

<span style=
ضبط منخل دقيق غير  مرخص بالشرقية،فيتو

كما يتم إعداد مذكرة لمحافظ الشرقية لاستصدار قرار بغلق الماكينة لعدم الترخيص.

<span style=
ضبط منخل دقيق غير  مرخص بالشرقية،فيتو

استمرار حملات الرقابة والمتابعة لضبط المخالفين

وأكد المهندس السيد أحمد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، استمرار حملات الرقابة والمتابعة لضبط المخالفين والحفاظ على مقدرات الدولة وحقوق المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ضبط منخل دقيق غير مرخص بالشرقية مركز ومدينة ابوحماد تموين الشرقية مديرية التموين بالشرقية وزارة التموين والتجارة الداخلية اخبار محافظة الشرقية الرقابة التموينيه

مواد متعلقة

الوطنية للصحافة تحتفل بالفائزين بجائزة التميز في نسختها الأولى

رئيس الوزراء يتابع نتائج المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"

الوطنية للانتخابات: غلق 31 مقرا انتخابيا بالخارج واستمرار التصويت في 108 آخرين

متحدث مجلس الوزراء يكشف عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء (فيديو)

رغم تجريمه بالبلدين، تقارير أمريكية تثير الجدل باختيار مباراة مصر وإيران في كأس العالم للاحتفال بالمثليين

بعد اقترابها من 100 طعن، موعد الفصل في الطعون الانتخابية المحالة لمحكمة النقض

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية برمنجهام بإنجلترا

بعد تعرضها لأمطار غزيزة، رفع تجمعات المياه من شوارع القليوبية

الأكثر قراءة

لسوء الأحوال الجوية، تعطيل جميع المدارس والمعاهد الأزهرية في مطروح غدا

ماذا كان رد قوم هود عليه بعد دعوتهم لعبادة الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مقتل فرد أمن بالعمرانية بسبب خلاف عمل وتصوير زميله أثناء النوم

حماية الأطفال من الإساءات الجنسية ندوة بكلية الآداب بجامعة عين شمس

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ 13

تشكيل عمان الرسمي لمواجهة جزر القمر في كأس العرب

السجن للمتهمين في واقعة الفعل الفاضح على محور 26 يوليو وبراءة مصور الفيديو

رغم تجريمه بالبلدين، تقارير أمريكية تثير الجدل باختيار مباراة مصر وإيران في كأس العالم للاحتفال بالمثليين

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا كان رد قوم هود عليه بعد دعوتهم لعبادة الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

كيف أتغلب على الوساوس والشكوك في الدين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز منع الإنجاب إذا كانت المرأة مريضة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads