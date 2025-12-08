تموين الشرقية تضبط تلاعبًا بالدقيق البلدي المدعم وتحيل المخالف للنيابة (صور)

18 حجم الخط

تمكنت مديرية التموين بالشرقية من ضبط منخل دقيق غير مرخص بمركز أبو حماد، يستخدم الدقيق البلدي المدعم لإعادة نخلّه وبيعه في السوق السوداء.

تشغيل منخل لطحن الغلال بدون ترخيص

تلقت الرقابة التموينية معلومات تفيد بقيام أحد المواطنين بتشغيل منخل لطحن الغلال بدون ترخيص، واستخدام الدقيق البلدي المدعم المستخرج من المخابز البلدية بنسبة 87.5% لإعادة نخله وتعبئته في شكاير بيضاء، وبيعها للمخابز السياحية بالمخالفة للقانون.

وعلى الفور، شكّلت المديرية حملة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالشرقية، وتوجهت إلى موقع المنخل.

ضبط 16 شيكارة من الدقيق الأحمر معبأة داخل شكاير خضراء مخصصة للمخابز

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 16 شيكارة من الدقيق الأحمر معبأة داخل شكاير خضراء مخصصة للمخابز البلدية، إضافة إلى شيكارة دقيق أبيض تم إعادة نخلها وتجهيزها للبيع بالسوق السوداء.

مصادرة المضبوطات بالكامل ونقلها إلى مطحن الأمل بالعباسة أبو حماد

وتم مصادرة المضبوطات بالكامل ونقلها إلى مطحن الأمل بالعباسة أبو حماد، على ذمة المحضر المحرر ضد صاحب المنخل، وجارٍ عرض المحضر على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما يتم إعداد مذكرة لمحافظ الشرقية لاستصدار قرار بغلق الماكينة لعدم الترخيص.

استمرار حملات الرقابة والمتابعة لضبط المخالفين

وأكد المهندس السيد أحمد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، استمرار حملات الرقابة والمتابعة لضبط المخالفين والحفاظ على مقدرات الدولة وحقوق المواطنين.

