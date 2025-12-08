الإثنين 08 ديسمبر 2025
بطاقة 250 سيارة، محافظ الجيزة يتابع سير العمل بموقف السرفيس الحضاري بالصف

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، سير العمل داخل موقف السرفيس الحضاري بمركز الصف والمقام على مساحة 6000 متر مربع، وذلك خلال جولة ميدانية لمتابعة مشروعات التطوير الجارية بالمدينة والقرى التابعة لها، وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة منظومة النقل الجماعي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن الموقف يضم جميع الخطوط الداخلية والخارجية بطاقة استيعابية تصل إلى 250 سيارة سرفيس، بما يخدم حركة التنقل من وإلى مدينة الصف في الاتجاهات الخارجية مثل حلوان والمنيب، بالإضافة إلى خدمة خطوط القرى شمالًا وجنوبًا داخليًا.
 

وأكد أن إنشاء هذا الموقف الحضاري يمثل خطوة أساسية في القضاء على المواقف العشوائية وتحقيق الانضباط المروري، مع توفير بيئة آمنة ومنظمة للسائقين والركاب، إلى جانب دعم البنية التحتية اللازمة لاستمرار التشغيل بكفاءة.

وخلال جولته، تحدث محافظ الجيزة مع عدد من المواطنين بالموقف للاطمئنان على مستوى الخدمات والتأكد من الالتزام بالتعريفة الرسمية لخطوط السير.
 

إزالة أي معوقات تواجه المواطنين

وكلّف المحافظ اللواء حازم لاشين، رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، بمتابعة الموقف يوميًا، وإزالة أي معوقات تواجه المواطنين، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المحددة ومسارات التشغيل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات.

وشدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على النظام داخل الموقف وتنظيم حركة دخول وخروج السيارات لضمان سهولة تنقل المواطنين وتقديم خدمة حضارية تليق بأهالي مركز الصف.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووليد عبداللطيف معاون المحافظ، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية بالمحافظة، واللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، وفرج عبدالعاطي رئيس مركز ومدينة الصف.

