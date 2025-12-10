أخبار مصر: انطلاق انتخابات الدوائر الملغاة، تحذير عاجل من الأرصاد، موعد انتشار القوة الدولية فى غزة

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.. وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

ينطلق، اليوم الأربعاء، تصويت المصريين بالداخل في الـ30 دائرة الملغاة بحكم قضائي بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025

وتُجرى الانتخابات في 30 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، بإجمالي 58 مقعدًا يتنافس عليها المرشحون داخل 2372 لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت 16 مليونًا و43 ألفًا و297 ناخبًا.

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية. ويعقب الاجتماع المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الجديدة، حيث يستعرض رئيس الوزراء أبرز القرارات الصادرة، والملفات التي ناقشها الاجتماع.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري" الإسكندرية، شمال كفر الشيخ، شمال البحيرة، دمياطيصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا، ومن المتوقع أن تتقدم إلى بورسعيد مع تقدم الوقت.

تعود إلى القاهرة اليوم الأربعاء بعثة منتخب مصر لكرة القدم، عائدة من قطر، بعد أن ودع الفريق بطولة كأس العرب بشكل مهين من الدور الأول، وبعد خسارة مذلة أمام رديف المنتخب الأردني بثلاثة أهداف دون مقابل، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات

حقق فريق ليفربول الإنجليزي، فوزا صعبا علي حساب إنتر ميلان بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة السادسة لمرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا بملعب جوزيبي مياتزا"سان سيرو، وألغى حكم اللقاء هدفا لليفربول سجله إبراهيما كوناتي بسبب لمسة يد على زميله هوجو إيكيتيتي في الدقيقة 38

يحسم الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، مصير أسعار الفائدة في آخر اجتماعات لجنة السياسة الفيدرالية خلال 2025، وسط توقعات بخفض الفائدة، ويعقد الاجتماع وسط توقعات واسعة النطاق بحدوث ثالث خفض للفائدة هذا العام، وتصاعد الانقسام غير المسبوق بين صانعي السياسة النقدية حول الاتجاه المستقبلي

تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حكمها في 257 طعنًا على نتائج من الجولة الأولى بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

يذكر أن المحكمة، قضت المحكمة فى الجلسة السابقة بإحالة 40 طعنًا لمحكمة النقض وعدم قبول 3آخرين ومد أجل 257 طعنًا للحكم بجلسة اليوم، وهو الحكم الذى يترقبه الناخبون والمرشحون فى العديد من دوائر المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

كشف مسؤول أمريكي تفاصيل جديدة عن القوة الدولية التي ستنشر في قطاع غزة، بموجب المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وأكد في تصريحات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، إن قوة الاستقرار الدولية ستنشر في القطاع مطلع عام 2026

