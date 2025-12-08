وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ الفيوم مستجدات إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون

الإثنين 08 ديسمبر 2025
ناقشت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم آخر مستجدات لجنة إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون، وذلك خلال اجتماع موسّع عُقد بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والبيئية والجهات المعنية.

ورحّبت وزيرة التنمية المحلية بمحافظ الفيوم والوفد المشارك، مؤكدة أن مشروع تحسين الوضع البيئي ببحيرة قارون يُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن الجهود التي بُذلت أسهمت في تحقيق توازن بيئي ملحوظ وعودة الثروة السمكية تدريجيًا.

مشروعات إعادة التوازن البيئي 

وأوضحت الوزيرة أن مشروعات إعادة التوازن البيئي تسير وفق خطة واضحة تتوافق مع تكليفات القيادة السياسية لتطوير البحيرات المصرية، مؤكدة أهمية المتابعة الدورية لأعمال التنفيذ، خاصة مشروعات رفع كفاءة محطات الصرف الصناعي والصحي، ومشروع إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم. وشددت على ضرورة الإسراع في استكمال المشروعات للوصول إلى نسبة تغطية تصل إلى 85% من مياه الصرف المعالجة، فضلًا عن استمرار عمليات القياس الدوري لجودة المياه.

الحفاظ على النظام البيئي لمحمية قارون وتعزيز إنتاج الأسماك

كما استعرضت د. منال جهود التحكم في ملوحة البحيرة، مؤكدة أن هذه الخطوات تسهم في الحفاظ على النظام البيئي لمحمية قارون وتعزيز إنتاج الأسماك، مشيدة بدور برنامج التحكم في التلوث الصناعي في دعم المشروعات البيئية بالمحافظة.

من جانبه، قدّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عرضًا شاملًا لمكونات مشروع إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، موضحًا الانتهاء من أعمال تكريك بحر يوسف بالتعاون مع وزارة الري، وتنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحي ضمن مبادرة "حياة كريمة"، ومنها إنشاء 8 محطات معالجة، بالإضافة إلى التقدّم المحرز في مشروع إعادة تأهيل محطة كوم أوشيم بطاقة 19 ألف م³ يوميًا.

كما أكد اللواء الحسيني فرحات مدير جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية تحسّن المؤشرات البيئية للبحيرة خلال العامين الماضيين، ما سمح بنجاح إطلاق زريعة سمك موسى عام 2022، وزريعة الجمبري خلال 2024/2025 بالتعاون مع محافظة الفيوم، مشيرًا إلى عودة الطيور المائية وخاصة طيور الفلامنجو بأعداد كبيرة، مما يعكس التطور البيئي الإيجابي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة المتواصلة لإعادة بحيرة قارون إلى سابق عهدها، وتعزيز استدامتها البيئية والسياحية، ودعم الثروة السمكية بها بما يسهم في تنمية محافظة الفيوم وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

