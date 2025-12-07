تموين الشرقية يضبط 4 آلاف لتر مواد بترولية و7 أطنان دقيق وسلع مجهولة المصدر

18 حجم الخط

أكد المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية أن الأجهزة الرقابية بالمديرية من خلال الإدارة العامة للتجارة الداخلية قامت بشن حملات تفتيشية مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية بمراكز الإبراهيمية وأبو حماد والقرين.

صبط مواد بترولية تم تجميعها

قال حرز الله إنه تم ضبط الفين لتر بنزين ٨٠ بمحطة تموين سيارات، وضبط ألف لتر سولار تم تجميعها بمحطة سيارات بأبو حماد، كما تم ضبط ألف لتر سولار أيضا تم تجميعها بمحطة سيارات بالقرين، قبل تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء.

ضبط 260 كرتونة سيراميك و34 شيكارة دقيق

كما تم ضبط ٣٦٠ كرتونة سيراميك، و٣٤ شيكارة دقيق فاخر بمخبز سياحي و( ١٢٠٠) باكتة مناديل داخل محل أدوات تجميل وجميعهم سلع بدون فواتير تدل على مصدرها.كما تم ضبط ١١ ألف و٢٠٠ كيس مكرونة زنة ٤٠٠ جرام بإجمالي ( ٤.٥ ) طن مكرونة مجهولة المصدر،

محاضر ضد مستودعات البوتاجاز

ذلك بالإضافة إلى تحرير محضرين حيال اصحاب مستودعات البوتاجاز لبيع بأزيد من السعر الرسمي بمركز ومدينة الإبراهيمية وضبط ٢١ شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء بإجمالي (٢٧٥٠) طن دقيق كما تم المرور على ١٣ مخبزًا وتحرير٩ محاضر نقص وزن بأوزان متنوعة، وتحرير محضر لعدم نظافة أدوات العجين بمركز الإبراهيمية.

المهندس محافظ الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.