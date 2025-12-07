الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تموين الشرقية يضبط 4 آلاف لتر مواد بترولية و7 أطنان دقيق وسلع مجهولة المصدر

حملة تموينية
حملة تموينية
18 حجم الخط

أكد المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية أن الأجهزة الرقابية بالمديرية من خلال الإدارة العامة للتجارة الداخلية  قامت بشن حملات تفتيشية مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية بمراكز الإبراهيمية وأبو حماد والقرين.

تموين الشرقية يضبط 10 أطنان دقيق فاخر مجهول المصدر

صبط مواد بترولية تم تجميعها 

 قال حرز الله إنه تم ضبط الفين لتر بنزين ٨٠  بمحطة تموين سيارات، وضبط ألف  لتر سولار تم تجميعها بمحطة سيارات بأبو حماد، كما تم ضبط ألف  لتر سولار أيضا تم تجميعها بمحطة سيارات بالقرين، قبل تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء.

ضبط 260 كرتونة سيراميك و34 شيكارة دقيق 

كما تم ضبط ٣٦٠ كرتونة سيراميك، و٣٤ شيكارة دقيق فاخر بمخبز سياحي و( ١٢٠٠) باكتة مناديل داخل محل أدوات تجميل وجميعهم سلع بدون فواتير تدل على مصدرها.كما تم ضبط ١١ ألف و٢٠٠  كيس مكرونة زنة ٤٠٠ جرام بإجمالي ( ٤.٥ ) طن مكرونة مجهولة المصدر، 

محاضر ضد مستودعات البوتاجاز

ذلك بالإضافة إلى تحرير محضرين حيال اصحاب مستودعات البوتاجاز لبيع بأزيد من السعر الرسمي بمركز ومدينة الإبراهيمية وضبط ٢١  شيكارة  دقيق بلدي مدعم قبل تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء بإجمالي (٢٧٥٠) طن دقيق كما تم المرور على ١٣ مخبزًا وتحرير٩ محاضر نقص وزن بأوزان متنوعة، وتحرير محضر لعدم نظافة أدوات العجين بمركز الإبراهيمية.

تموين الشرقية يشن حملات مكبرة بالعاشر من رمضان

المهندس محافظ الشرقية 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تموين الشرقية المحابز والانشطة التجارية حملات مكثفة حملات تفتيشية الادارة العامة للتجارة الداخلية الاجهزة الرقابية المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين التجارة الداخلية محافظة الشرقية

مواد متعلقة

تموين الشرقية يضبط 10 أطنان دقيق فاخر مجهول المصدر

تموين الشرقية يشن حملات مكبرة بالعاشر من رمضان

تموين الشرقية يضبط 760 مخالفة تموينية خلال أسبوع

تموين الشرقية يضبط 4.5 طن دقيق مهرب

الأكثر قراءة

بعد سحب الجنسية الكويتية منه، من هو الداعية طارق سويدان وما هي جنسيته الحقيقية؟

موعد مباراة تونس وقطر في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأحد 7-12-2025

أدعية صباحية من الكتاب والسنة لبدء يوم جديد، رددها

ليلة القبض على أحمد رفعت

أوين يهاجم محمد صلاح: اذهب لتمثيل بلدك

مصر تستعرض تجربتها في تطبيق التأمين الصحي الشامل بمؤتمر عالمي بطوكيو

بعد تفجير أزمة الريدز، اجتماع طارئ في ليفربول لبحث بيع محمد صلاح ورحيل سلوت

خدمات

المزيد

انخفاض الصويا والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد 7-12-2025

تراجع سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 7-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة مسجد الجعرانة، أحد المساجد التاريخية بمكة المكرمة

أمين البحوث الإسلامية: الأزهر يقدم للأجيال وعيًا محصَّنًا يحميهم من الاستقطاب والانحراف

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن الرزاز الجزري" أبو الهندسة الميكانيكية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads