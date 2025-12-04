الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 33 عبوة مخلل فاسد و450 كيلو لحوم مجهولة في حملة تموين بالجيزة

ضبط لحوم فاسدة في
ضبط لحوم فاسدة في حملة تموين الجيزة،فيتو
18 حجم الخط

 واصلت مديرية التموين بالجيزة  حملاتها الرقابية على الأسواق الشعبية والمحال التجارية بمركزي منشأة القناطر  وكرداسة، لضبط السلع غير المطابقة للمواصفات والمعروضة دون بيانات.

خلال حملة تفتيشية شنتها مباحث التموين بالتعاون مع الجهات المعنية،أسفرت عن  ضبط مخزن مواد غذائية بداخله ٣٣ جردل مخلل زنة 5 كجم بدون بيانات صلاحية، بما يمثل خطورة على صحة المستهلكين بسبب غياب المعلومات الأساسية الخاصة بالتعبئة.

كما ضبطت الحملة محل مصنعات لحوم ودواجن بحوزته ٤٥٠ كجم لحوم مجهولة المصدر معروضة للبيع دون مستندات تثبت تاريخ الذبح أو أماكن التوريد.

 


واتخذت المديرية الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب الأنشطة المخالفة، مؤكدة استمرار التشديد على الأسواق لضمان تداول منتجات آمنة.

txt

تموين القليوبية يضبط 170 كيلوجرام توابل وأعشاب منتهية الصلاحية وسجائر مهربة

txt

تموين الدقهلية تشن 570 حملة على المخابز والأسواق خلال نوفمبر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مديرية التموين بالجيزة منشأة القناطر وكرداسة مباحث التموين

الأكثر قراءة

منتخب سوريا يخطف تعادلًا قاتلًا من قطر 1/1 في كأس العرب

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

لاتسيو يقصي ميلان ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا (فيديو)

هبة عبد العزيز تستأنف تصوير فيلم الحارس مع هاني سلامة

إصابة 9 أشخاص بتسمم غذائي بعد تناول وجبة كشري من مطعم شهير بالغربية

كريم حسن شحاتة يكشف تطورات حالة والده الصحية

كيف أدارت أحزاب المعارضة معركة تحريك الشارع للمشاركة في انتخابات النواب 2025؟

السعودية والسودان وغزة وباقي القضايا الإقليمية.. وزير الخارجية يجيب عن شواغل المواطنين في حوار شامل مع الزميلة مجلة الأهرام العربي

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

آخر تطورات أسعار الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صلاة الجمعة في المنام وعلاقته بصلاح الأحوال

الجامع الأزهر يوضح أثر أبو بكر الصديق في بناء الدولة الإسلامية على العدل والمساواة

من السنة النبوية، حكم قراءة سورة يس أثناء دفن الميت

المزيد
الجريدة الرسمية
ads