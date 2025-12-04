ضبط 33 عبوة مخلل فاسد و450 كيلو لحوم مجهولة في حملة تموين بالجيزة

18 حجم الخط

واصلت مديرية التموين بالجيزة حملاتها الرقابية على الأسواق الشعبية والمحال التجارية بمركزي منشأة القناطر وكرداسة، لضبط السلع غير المطابقة للمواصفات والمعروضة دون بيانات.

خلال حملة تفتيشية شنتها مباحث التموين بالتعاون مع الجهات المعنية،أسفرت عن ضبط مخزن مواد غذائية بداخله ٣٣ جردل مخلل زنة 5 كجم بدون بيانات صلاحية، بما يمثل خطورة على صحة المستهلكين بسبب غياب المعلومات الأساسية الخاصة بالتعبئة.

كما ضبطت الحملة محل مصنعات لحوم ودواجن بحوزته ٤٥٠ كجم لحوم مجهولة المصدر معروضة للبيع دون مستندات تثبت تاريخ الذبح أو أماكن التوريد.



واتخذت المديرية الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب الأنشطة المخالفة، مؤكدة استمرار التشديد على الأسواق لضمان تداول منتجات آمنة.

