عميد قصر العيني: نسعى لتعزيز مكانتنا العالمية في تطوير التعليم الطبي

18 حجم الخط

أكد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، إن تصدّر جامعة القاهرة محليًا في مجال العلوم الطبية والصحية بتصنيف التايمز 2026 يُعد إنجازًا مؤسسيًا مهمًا تحقق بفضل الدعم المستمر من الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة.

وكشف صلاح أن ذلك يوضح العمل الجاد والمتواصل الذي يبذله أعضاء هيئة التدريس، والباحثون، والأطباء، وجميع العاملين بقطاع قصر العيني.

تطوير التعليم الطبي بقصر العيني

ولفت عميد طب قصر العيني، إلى أن هذه النتائج تؤكد أن الكلية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها العالمية، من خلال تطوير التعليم الطبي، ودعم البحث العلمي، والارتقاء بالخدمات الصحية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة وبناء الإنسان”.

وأشار صلاح إلى التزام كلية طب قصر العيني بمواصلة مسيرة التميز الأكاديمي والبحثي، ودعم رؤية جامعة القاهرة الهادفة إلى تحقيق مراكز أكثر تقدمًا في التصنيفات الدولية، وتعزيز دورها الريادي في خدمة المجتمع والارتقاء بالمنظومة الصحية.

تصدر جامعة القاهرة محليا في تصنيف التايمز للتخصصات العلمية

كانت جامعة القاهرة قد أعلنت أمس الأحد عن تميزها في تصنيف التايمز البريطاني للتخصصات العلمية لعام 2026، حيث جاء تخصص العلوم الطبية والصحية في المركز الأول محليًا ضمن الفئة (251–300 عالميًا)، بما يعكس المكانة المرموقة لجامعة القاهرة وريادتها الأكاديمية والبحثية.

ويؤكد ذلك على الدور التاريخي والمحوري الذي تقوم به كلية طب قصر العيني كأقدم وأعرق مؤسسة للتعليم الطبي في مصر والمنطقة، وما تشهده من تطور ملحوظ في منظومة التعليم الطبي والبحث العلمي، ودعم النشر الدولي، والارتقاء بالأداء الأكاديمي والسريري، إلى جانب التوسع في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع الصحية والتنموية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.