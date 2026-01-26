الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

عميد قصر العيني: نسعى لتعزيز مكانتنا العالمية في تطوير التعليم الطبي

د. حسام صلاح، فيتو
د. حسام صلاح، فيتو
18 حجم الخط
ads

أكد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، إن تصدّر جامعة القاهرة محليًا في مجال العلوم الطبية والصحية بتصنيف التايمز 2026 يُعد إنجازًا مؤسسيًا مهمًا تحقق بفضل الدعم المستمر من الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة.

وكشف صلاح أن ذلك يوضح العمل الجاد والمتواصل الذي يبذله أعضاء هيئة التدريس، والباحثون، والأطباء، وجميع العاملين بقطاع قصر العيني. 

 

تطوير التعليم الطبي بقصر العيني

 

ولفت عميد طب قصر العيني، إلى أن هذه النتائج تؤكد أن الكلية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها العالمية، من خلال تطوير التعليم الطبي، ودعم البحث العلمي، والارتقاء بالخدمات الصحية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة وبناء الإنسان”.

وأشار صلاح إلى التزام كلية طب قصر العيني بمواصلة مسيرة التميز الأكاديمي والبحثي، ودعم رؤية جامعة القاهرة الهادفة إلى تحقيق مراكز أكثر تقدمًا في التصنيفات الدولية، وتعزيز دورها الريادي في خدمة المجتمع والارتقاء بالمنظومة الصحية.

تصدر جامعة القاهرة محليا في تصنيف التايمز للتخصصات العلمية

كانت جامعة القاهرة قد أعلنت أمس الأحد عن تميزها  في تصنيف التايمز البريطاني للتخصصات العلمية  لعام 2026، حيث جاء تخصص العلوم الطبية والصحية في المركز الأول محليًا ضمن الفئة (251–300 عالميًا)، بما يعكس المكانة المرموقة لجامعة القاهرة وريادتها الأكاديمية والبحثية.

ويؤكد ذلك على الدور التاريخي والمحوري الذي تقوم به كلية طب قصر العيني كأقدم وأعرق مؤسسة للتعليم الطبي في مصر والمنطقة، وما تشهده من تطور ملحوظ في منظومة التعليم الطبي والبحث العلمي، ودعم النشر الدولي، والارتقاء بالأداء الأكاديمي والسريري، إلى جانب التوسع في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع الصحية والتنموية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قصر العيني طب قصر العيني كلية طب قصر العينى مستشفيات جامعة القاهرة جامعة القاهرة تصنيف التايمز التعليم الطبي البحث العلمي

مواد متعلقة

8 كليات أبرزهم الذكاء الاصطناعي، تفاصيل القرار الجمهوري بإنشاء جامعة ريفال سوهاج

جامعة القاهرة تتقدم في تصنيف التايمز للتخصصات العلمية 2026

لتقديم حلول ابتكارية للتحديات المجتمعية، جامعة القاهرة تعلن إطلاق أولويات خطتها البحثية

عميد قصر العيني: العلاج حق أصيل لكل مواطن مصري تكفله الدولة
ads

الأكثر قراءة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 لجميع العاملين بالدولة

روما وميلان يتعادلان 1/1 بالدوري الإيطالي

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد (تحديث لحظى)

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الأحد ( تحديث لحظى )

اتصالات النواب تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين روما وميلان في الشوط الأول (صور)

نقيب المحامين يصدر بياناً بشأن أزمة نيابة النزهة

عميد قصر العيني: نسعى لتعزيز مكانتنا العالمية في تطوير التعليم الطبي

خدمات

المزيد

تبدأ من 25 جنيهًا للكيلو، أسعار بلح رمضان في سوق العطارة بالحسين (فيديو وصور)

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

انخفاض ملحوظ في أسعار الدقيق بالأسواق اليوم الأحد

ارتفاع الذرة المستوردة وانخفاض الصويا والردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الدموع بالمنام وعلاقته بوقوع مشكلات في المستقبل

ما حكم قضاء الصلوات الفائتة وكيف تُؤدَّى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

في أي مسجد صلى النبي إلى قبلتين؟

المزيد
الجريدة الرسمية