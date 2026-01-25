مولودية الجزائر يخسر في الوقت القاتل من لوبوبو الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا

18 حجم الخط

تعرض نادي مولودية الجزائر، اليوم الأحد، لهزيمة قاتلة على يد مضيفه سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي، بنتيجة 0/1، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تفاصيل مباراة مولودية الجزائر ولوبوبو

وكان مولودية الجزائر قريبا من العودة بنقطة التعادل، لولا ارتكاب المدافع المحوري أيوب غزالة لخطأ ضد أحد مهاجمي لوبوبو، في الدقيقة الـ 90+1، ولم يتوان الحكم النيجيري، جوزيف أودي أوجابو في إعلان ركلة جزاء، للفريق الكونغولي.

ليتولي المتألق كيمبوتو، تسديد ركلة الجزاء، مخادعا الحارس أليكسيس قندوز، الذي ارتمى في الزاوية الخاطئة، ولم يكن الوقت المتبقي كافيا، أمام “العميد” للعودة في النتيجة.

ترتيب مجموعة مولودية الجزائر

وبهذه الهزيمة تقلصت حظوظ المولودية في التنافس على احدى بطاقتي ربع النهائي عن المجموعة الثالثة، التي يتقاسم صدارتها صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني برصيد 5 نقاط، مقابل 4 نقاط لنادي لوبوبو، ونقطة وحيدة للفريق الجزائري من هزيمتين خارج الديار وتعادل داخل القواعد.

