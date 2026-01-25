نائبة تسأل وزير البترول: أين غاز مصر؟

18 حجم الخط

وجهت النائبة مروة بُريص، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن تراجع إنتاج الغاز الطبيعي وغياب الإفصاح المنتظم عن بيانات إنتاج البترول الخام، في واحد من أخطر الملفات المرتبطة بالأمن الاقتصادي والطاقة في مصر.

تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر



وأشارت النائبة إلى أن البيانات الصادرة عن مصادر دولية متخصصة في أسواق الطاقة تُظهر اتجاهًا هبوطيًا واضحًا في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي منذ منتصف عام 2024 وحتى الربع الأخير من 2025، بما يعكس تراجعًا تدريجيًا في متوسط الإنتاج الشهري، بعد أن كان قد سجل مستويات أعلى في فترات سابقة.

عدم نشر بيانات محدثة عن حجم إنتاج البترول الخام

وانتقدت النائبة غياب نشر بيانات رسمية دورية ومحدثة عن إنتاج البترول الخام، سواء عبر البيانات الصادرة عن الوزارة أو التقارير المعلنة للرأي العام، الأمر الذي يخلق فجوة معلوماتية خطيرة في قطاع يؤثر بشكل مباشر على:

- ميزان المدفوعات

- تكلفة الطاقة

- احتياجات الاستيراد

- استدامة المالية العامة

غياب الشفافية في ملف الطاقة

وأكدت النائبة أن الشفافية في قطاع الطاقة ليست ترفًا معلوماتيًا، وإنما شرطًا أساسيًا لحسن إدارة الموارد السيادية وتمكين البرلمان والرأي العام من تقييم السياسات الحكومية المتعلقة بالطاقة.

وتساءلت عن أسباب التراجع الملحوظ في إنتاج الغاز الطبيعي، مطالبة بالكشف عن الخطة الزمنية المحددة لوقف التراجع واستعادة معدلات إنتاج مستقرة.

وانتقدت غياب الإفصاح المنتظم عن بيانات إنتاج البترول الخام، مقارنة بالممارسات الدولية، مطالبة بكشف تأثير تراجع الإنتاج المحلي على الاستيراد، ودعم الطاقة، والضغط على النقد الأجنبي.

وأكدت أن استمرار الغموض في ملف الطاقة يضع علامات استفهام كبرى حول إدارة الموارد الطبيعية، ويستوجب ردًا واضحًا من الحكومة أمام البرلمان.

