محافظ أسيوط يكرم 30 فائزًا ويمنح 165 ألف جنيه للمشاركين بمسابقة لمحات من الهند (فيديو)

كرم اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الفائزين بالنسخة الـ29 من مسابقة "لمحات من الهند" لعام 2025، والتي شارك فيها 1300 طالب وطالبة من مختلف المدارس بالمحافظة، وسلم الجوائز المالية التي بلغت 1000 جنيه لكل فائز، إضافة إلى جوائز بقيمة 165 ألف جنيه لجميع الطلاب المشاركين تقديرًا لإبداعاتهم، مقدمة من المحكمة العربية للتحكيم كما كرم ممثلي الإدارات التعليمية.

وتأتي هذه المسابقة ضمن التعاون الثقافي المستمر بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الهند، وتنظمها السفارة الهندية سنويًا بهدف نشر قيم الفن والجمال وتعزيز التواصل بين الشعبين الصديقين، برعاية مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية.

حضر الاحتفال وفد السفارة الهندية، مكون من راف برافين سينج، المستشار التجاري، وبركاش كومار، المستشار الثقافي، ومحمد سعيد عثمان، منسق البرامج الثقافية، إلى جانب اللواء إسماعيل حسين، مستشار المحافظ للشئون الفنية، وخالد عبد الرؤوف، سكرتير عام المحافظة المساعد، ومحمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وأحمد سويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وسيد الشريف، مدير الشئون التنفيذية بالمديرية، ومحمد المغربي، الموجه العام للتربية الفنية، وموجهي الإدارات التعليمية والمعلمين المشرفين على المسابقة.

بدأت الفعاليات بعزف النشيد الوطني المصري، يليه النشيد الوطني الهندي باللغة الهندية.

وخلال كلمته، أكد محافظ أسيوط، أن دعم الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمبادرات الثقافية والفنية يأتي في صدارة أولوياتها، لتعزيز المواهب الشابة وتمكينهم من تقديم إبداعاتهم على المستويين المحلي والدولي.

وأشار إلى أن مسابقة "لمحات من الهند" تعد من أبرز الفعاليات الثقافية التي تجمع بين حضارتين عريقتين، مصر والهند، وتشكل جسرًا فنيًا وثقافيًا يرسخ قيم التفاهم والصداقة بين الشعبين، منوهًا إلى أن الفنون لغة عالمية تفتح أمام الطلاب آفاقًا واسعة للتعرف على ثقافات متعددة والتعبير عن أفكارهم بطريقة مبتكرة وإبداعية، مشيدًا بالمستوى الراقي للأعمال المشاركة التي تعكس موهبة الطلاب وقدرتهم على التعبير الفني الرفيع.

وأضاف محافظ أسيوط أن هذه الفعاليات الثقافية ليست مجرد مسابقات، بل هي منصة لبناء جسور المحبة والتفاهم وتعزيز التبادل الثقافي بين الشعبين في إطار من الاحترام والتقدير المتبادل. وفي ختام كلمته، قدم التهنئة للطلاب الفائزين، مشيدًا بإبداعهم ومواهبهم الفنية، وشكر المحكمة العربية للتحكيم وكل الجهات المشاركة على جهودها في دعم الإبداع والتميز.

مسابقة “لمحات من الهند”

من جانبه، أعرب محافظ الوادي الجديد عن شكره لمحافظ أسيوط على دعوته الكريمة لحضور الاحتفال بتكريم الفائزين بمسابقة "لمحات من الهند"، مشيرًا إلى قوة العلاقة بين المحافظتين والتعاون المستمر في تبادل الخبرات العلمية والثقافية والإدارية مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تعزز التواصل بين القيادات المحلية وتدعم المبادرات الثقافية والفنية التي تخدم المجتمع.

كما أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم باهتمام محافظ أسيوط بالفنون ودعم المواهب الشابة من خلال جوائز مالية للطلاب الفائزين، حيث تم اختيار 30 فائزًا من بين مئات الأعمال الفنية بمشاركة 1300 طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة والدولية، تحت إشراف لجنة تحكيم تضم أساتذة من كلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط لضمان النزاهة والتميز.

تضمن الحفل عرض فيلم تسجيلي عن مشاركة طلاب أسيوط في المسابقة وزيارة محافظ أسيوط لعدد من المواقع التي احتضنت فعاليات المسابقة، أبرزها مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بحي شرق مدينة أسيوط.

وأكد راف برافين سينج، المستشار التجاري بالسفارة الهندية بالقاهرة، عمق العلاقات بين مصر والهند وأهمية الفنون كلغة عالمية للتقريب بين الشعوب وتعزيز التعاون، مشيرًا إلى زيارة مرتقبة لمحافظ أسيوط للهند على رأس وفد من رجال الأعمال.

كما أعرب المستشار الثقافي عن شكره لدعم محافظ أسيوط المستمر للمسابقة، واستعرض أهم الفعاليات الثقافية التي نظمتها السفارة الهندية بالقاهرة بمحافظة أسيوط خلال السنوات الماضية.

وعبر الطلاب المشاركون عن إعجابهم بالثقافة الهندية من خلال أعمالهم الفنية التي تناولت الزي الهندي التقليدي، الشخصيات التاريخية والفنية مثل المهاتما غاندي وأميتاب باتشان، وكذلك الحيوانات المهمة في الثقافة الهندية مثل الفيل، مؤكّدين قدرة الفن على تجاوز الحدود وجمع البشر رغم اختلاف لغاتهم وثقافاتهم.

تجدر الإشارة إلى أن النسخة الحالية من المسابقة أقيمت هذا العام في 23 محافظة خلال الفترة من 2 حتى 27 نوفمبر 2025.

