شيخ الصيادين وفريق محميات أسوان في مهمة إنقاذ الأهالي من التمساح الهارب بالشرقية (صور)

تشهد قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية استمرار عمليات البحث المكثفة عن التمساح الذي تم رصده منذ عدة أيام داخل المصرف الرئيسي للقرية.

فريق محميات أسوان يبدأ مطاردة تماسيح الزوامل في الشرقية (فيديو وصور)

فريق متخصص من محميات أسوان لتعزيز عمليات التمشيط وضمان سلامة الأهالي

وتشارك في جهود البحث فرق البيئة والطب البيطري والحماية المدنية، إلى جانب فريق متخصص من محميات أسوان لتعزيز عمليات التمشيط وضمان سلامة الأهالي.

<span style=
رحلة البحث عن تماسيح الزوامل،فيتو

كما تم الاستعانة بمجموعة من الصيادين المحترفين بقيادة شيخ الصيادين الحاج عبد الفتاح، الذي أشرف على نصب الشباك في مواقع محددة لضمان الإمساك بالتمساح وتأمين مناطق القرية المحيطة بالمصرف.

رحلة البحث عن تماسيح الزوامل،فيتو
رحلة البحث عن تماسيح الزوامل،فيتو

تنفيذ خطة بحث موسعة للوصول إليه في أسرع وقت ممكن

تماسيح الزوامل، وبحسب مصادر مسئولة، فإن التمساح المرصود صغير الحجم ويقترب طوله من متر واحد فقط، إلا أن وجوده تسبب في حالة من القلق بين الأهالي، ودفع الأجهزة المختصة إلى تنفيذ خطة بحث موسعة للوصول إليه في أقرب وقت ممكن.

رصد أي تغيّرات قد تدل على تموضع التمساح

ومنذ ساعات الصباح الأولى، انتشرت 9 لجان متخصصة على جانبي المصرف، تعمل على مراقبة حركة المياه ورصد أي تغيّرات قد تدل على تموضع التمساح، بالتزامن مع استخدام معدات وتقنيات متعددة للمسح وإعادة التتبع.

رحلة البحث عن تماسيح الزوامل،فيتو
رحلة البحث عن تماسيح الزوامل،فيتو

صعوبات كبيرة بسبب اتساع المصرف وعمقه الشديد

وخلال عمليات التمشيط، واجه فريق الغواصين التابع لـ الحماية المدنية صعوبات كبيرة بسبب اتساع المصرف وعمقه الشديد، ما جعل النزول إلى المياه محفوفًا بالمخاطر وقلل من فاعلية محاولات التمشيط المباشر.

الضوضاء العالية الناتجة عنه قد تدفع التمساح إلى الهروب لمسافات أبعد داخل المصرف

وفي الوقت نفسه، أعرب متابعون ميدانيون عن تحفّظهم على استخدام الونش الكهربائي خلال عمليات البحث، مشيرين إلى أن الضوضاء العالية الناتجة عنه قد تدفع التمساح إلى الهروب لمسافات أبعد داخل المصرف، ما يزيد من صعوبة الإمساك به.

رحلة البحث عن تماسيح الزوامل،فيتو
رحلة البحث عن تماسيح الزوامل،فيتو

قلق السكان ومطالبة الجهات المختصة بتكثيف جهودها للسيطرة على الوضع

ومن جانبهم، أكد عدد من أهالي قرية الزوامل أنهم شاهدوا أمس الإثنين تمساحًا صغيرًا يطفو للحظات على سطح المياه قبل أن يختفي خلال ثوانٍ معدودة، ما زاد من قلق السكان ودفعهم لمطالبة الجهات المختصة بتكثيف جهودها للسيطرة على الوضع.

<span style=
رحلة البحث عن تماسيح الزوامل،فيتو

ويرجّح مختصون أن طبيعة المصرف وعمقه الكبير تتطلب معدات أكثر تطورًا ووسائل استدراج فعّالة تمكن فريق الصيد من الاقتراب من التمساح والسيطرة عليه دون تعريض أي شخص للخطر.

رصد تماسيح بقرية الزوامل الشرقية سر ظهور تماسيح الشرقية تماسيح الشرقية وحدة صيد التماسيح بأسوان اخبار محافظة الشرقية

