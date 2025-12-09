الشباب والرياضة تطلق شعلة أولمبياد المحافظات الحدودية في نسختها السادسة

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة انطلاق شعلة التصفيات التمهيدية لأولمبياد المحافظات الحدودية في نسختها السادسة، والمقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية.

مراسم رسمية لإيقاد الشعلة



وشهدت كل محافظة حدودية (البحر الأحمر، أسوان، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء) مراسم رسمية لإيقاد الشعلة بحضورالمحافظين، ومشاركة واسعة من القيادات التنفيذية والشعبية والشبابية، في أجواء احتفالية جسّدت روح الانتماء والتنافس الشريف.



وأكد الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة – أن إيقاد الشعلة من داخل كل محافظة على حدة يعكس توجه الدولة نحو دعم المحافظات الحدودية وتعزيز أوضاعها التنموية والرياضية، مشيرًا إلى أن الأولمبياد يُعد إحدى أهم المنصات التي تستثمر في طاقات الشباب وتصقل مهاراتهم، وتتيح لهم فرصًا عادلة لإبراز مواهبهم في مختلف الألعاب.



وأضاف الوزير أن النسخة الحالية تأتي استكمالًا لجهود وزارة الشباب والرياضة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وبناء جيل قادر على المنافسة والتمثيل المشرف، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على توفير كل المقومات اللازمة لضمان تنظيم ناجح يليق بأبناء المحافظات الحدودية.



ومن المقرر أن تُقام نهائيات التصفيات بمحافظة الوادي الجديد، حيث يتنافس المشاركون في 12 لعبة هي:

خماسي كرة القدم – كرة السلة – الكرة الطائرة – كرة اليد – كرة القدم الشاطئية – الكرة الطائرة الشاطئية – السباحة – ألعاب القوى – الشطرنج – تنس الطاولة – الكاراتيه – كرة السرعة.

