فريق محميات أسوان يبدأ مطاردة تماسيح الزوامل في الشرقية (فيديو وصور)

شهدت محافظة الشرقية، صباح اليوم الأحد، حالة من الاستنفار بعد وصول فرقة متخصصة من وحدة صيد التماسيح التابعة لمحميات أسوان، استجابةً للبلاغات المتكررة حول ظهور تماسيح داخل مصرف قرية الزوامل بمركز بلبيس، وهو ما أثار حالة واسعة من القلق بين الأهالي خلال الأيام الماضية.

الفرقة الميدانية مدعومة بالمعدات اللازمة وفرق الغواصين

تماسيح الشرقية، ووصلت الفرقة الميدانية مدعومة بالمعدات اللازمة وفرق الغواصين، وبدأت في تنفيذ خطة تمشيط دقيقة للمصرف والمسطحات المجاورة، وسط تجمعات كبيرة من الأهالي الذين تابعوا لحظة بلحظة استعدادات عملية الاصطياد.

أظهرت المشاهد حالة التأهب بين أعضاء الوحدة

وفيما رصدت “فيتو” بثًّا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” للحظة وصول الفريق، أظهرت المشاهد حالة التأهب بين أعضاء الوحدة، مع بدء نشر الشباك المخصصة ووضع الطُعم في نقاط محددة داخل المجرى المائي، تمهيدًا لمحاصرة التماسيح واستخراجها دون تعريض السكان لأي خطورة.

الفريق المكلف يمتلك خبرات واسعة في التعامل مع هذا النوع من التدخلات

تماسيح الزوامل، وأكدت مصادر مسئولة أن العملية ستتواصل على مدار الساعات المقبلة، وأن الفريق المكلف يمتلك خبرات واسعة في التعامل مع هذا النوع من التدخلات الطارئة، مشددة على أن الهدف هو السيطرة الكاملة على الموقف وإعادة الطمأنينة للأهالي.

ومن المنتظر أن تُعلن الجهات المختصة تفاصيل النتائج فور الانتهاء من أعمال التمشيط والاصطياد.

