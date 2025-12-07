الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

فريق محميات أسوان يبدأ مطاردة تماسيح الزوامل في الشرقية (فيديو وصور)

رحلة البحث عن تماسيح
رحلة البحث عن تماسيح الشرقية، فيتو
18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية، صباح اليوم الأحد، حالة من الاستنفار بعد وصول فرقة متخصصة من وحدة صيد التماسيح التابعة لمحميات أسوان، استجابةً للبلاغات المتكررة حول ظهور تماسيح داخل مصرف قرية الزوامل بمركز بلبيس، وهو ما أثار حالة واسعة من القلق بين الأهالي خلال الأيام الماضية.

بعد ظهور تماسيح في الشرقية، تعرف على شروط ترخيص الحيوانات الخطرة

الفرقة الميدانية مدعومة بالمعدات اللازمة وفرق الغواصين

تماسيح الشرقية، ووصلت الفرقة الميدانية مدعومة بالمعدات اللازمة وفرق الغواصين، وبدأت في تنفيذ خطة تمشيط دقيقة للمصرف والمسطحات المجاورة، وسط تجمعات كبيرة من الأهالي الذين تابعوا لحظة بلحظة استعدادات عملية الاصطياد.

 

<span style=
الفريق المكلف يمتلك خبرات واسعة في التعامل مع هذا النوع من التدخلات، فيتو

أظهرت المشاهد حالة التأهب بين أعضاء الوحدة

وفيما رصدت “فيتو” بثًّا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” للحظة وصول الفريق، أظهرت المشاهد حالة التأهب بين أعضاء الوحدة، مع بدء نشر الشباك المخصصة ووضع الطُعم في نقاط محددة داخل المجرى المائي، تمهيدًا لمحاصرة التماسيح واستخراجها دون تعريض السكان لأي خطورة.

 

<span style=
الفريق المكلف يمتلك خبرات واسعة في التعامل مع هذا النوع من التدخلات، فيتو

الفريق المكلف يمتلك خبرات واسعة في التعامل مع هذا النوع من التدخلات

تماسيح الزوامل، وأكدت مصادر مسئولة أن العملية ستتواصل على مدار الساعات المقبلة، وأن الفريق المكلف يمتلك خبرات واسعة في التعامل مع هذا النوع من التدخلات الطارئة، مشددة على أن الهدف هو السيطرة الكاملة على الموقف وإعادة الطمأنينة للأهالي.

<span style=
الفريق المكلف يمتلك خبرات واسعة في التعامل مع هذا النوع من التدخلات، فيتو
<span style=
الفريق المكلف يمتلك خبرات واسعة في التعامل مع هذا النوع من التدخلات، فيتو

ومن المنتظر أن تُعلن الجهات المختصة تفاصيل النتائج فور الانتهاء من أعمال التمشيط والاصطياد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رصد تماسيح بقرية الزوامل الشرقية سر ظهور تماسيح الشرقية تماسيح الشرقية إدارة البيئة بالشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

13 عاما على رحيل عمار الشريعي، المايسترو الذي غاص في بحر النغم.. انطلق من شارع محمد علي متحديًا فقدان البصر

البورصة تواصل الصعود في منتصف تعاملات اليوم

زراعة الوادي الجديد: 4 جمعيات جديدة لتيسير صرف الأسمدة

تطوير طريق المنشية بفيصل لرفع كفاءة الخدمات والمرور

عمر فرج يقرر فسخ تعاقده مع الزمالك بسبب المستحقات المالية

كاتب إنجليزي يهاجم محمد صلاح بسبب تصريحاته ضد أرني سلوت

فوائد الموز النفسية للنساء، يحسن المزاج والصحة العقلية

تبدأ من 600 إلى 1800 جنيه، الاستثمار تفرض رسوما على صادرات الأعلاف

الأكثر قراءة

موعد مباراة فلسطين وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

بعد سحب الجنسية الكويتية منه، من هو الداعية طارق سويدان وما هي جنسيته الحقيقية؟

موعد مباراة تونس وقطر في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأحد 7-12-2025

طارق كامل أيقونة الريادة الرقمية في إفريقيا

أدعية صباحية من الكتاب والسنة لبدء يوم جديد، رددها

فريق محميات أسوان يبدأ مطاردة تماسيح الزوامل في الشرقية (فيديو وصور)

أسعار ومواصفات سيارات شيري TIGGO4 العائلية

خدمات

المزيد

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد 7-12-2025

تراجع سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 7-12-2025

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأحد 7-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية اللص في المنام وعلاقتها بوجود هموم ومشاكل

هل يجوز إجراء عملية جراحية للمريض فاقد الوعي بتفويض من أهله؟ الإفتاء تجيب

أدعية صباحية من الكتاب والسنة لبدء يوم جديد، رددها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads