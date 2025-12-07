الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

فرق المحميات تواصل تمشيط مصرف الزوامل بحثا عن أي آثار للتماسيح (فيديووصور)

تمشيط مصرف الزوامل،فيتو
تمشيط مصرف الزوامل،فيتو
18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية حالة من الاستنفار الأمني والبيئي اليوم، عقب وصول وحدة صيد التماسيح التابعة لإدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة إلى قرية الزوامل بمركز بلبيس، لبدء تمشيط مصرف القرية بحثًا عن الزواحف الهاربة التي أثارت قلقًا واسعًا بين الأهالي خلال الساعات الماضية.

فريق محميات أسوان يبدأ مطاردة تماسيح الزوامل في الشرقية (فيديو وصور)

تنفيذ خطة تمشيط دقيقة للمصرف والمجاري المائية المتصلة

تماسيح الشرقية، وفي تحرك عاجل لمواجهة البلاغات المتكررة، بدأ الفريق المتخصص في تنفيذ خطة تمشيط دقيقة للمصرف والمجاري المائية المتصلة به، مستخدمين معدات رصد ووسائل تتبع وتقنيات خاصة لاستدراج التماسيح وضمان السيطرة عليها دون تعريض المواطنين للخطر.

 

الشرقية تواصل الاستنفار.. حملات تمشيط متواصلة لتعقب التماسيح الهاربة بالزوامل،فيتو
الشرقية تواصل الاستنفار.. حملات تمشيط متواصلة لتعقب التماسيح الهاربة بالزوامل،فيتو
الشرقية تواصل الاستنفار.. حملات تمشيط متواصلة لتعقب التماسيح الهاربة بالزوامل،فيتو
الشرقية تواصل الاستنفار.. حملات تمشيط متواصلة لتعقب التماسيح الهاربة بالزوامل،فيتو

وصول وحدة صيد التماسيح

تماسيح الزوامل،ورصدت "فيتو" في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" لحظة وصول وحدة صيد التماسيح إلى محيط المصرف، وسط تواجد كثيف من الأهالي الذين تجمعوا لمتابعة عمليات البحث، أملًا في إنهاء حالة الذعر التي ضربت المنطقة بعد تداول مقاطع فيديو تظهر ظهور تماسيح صغيرة داخل المياه.

الشرقية تواصل الاستنفار.. حملات تمشيط متواصلة لتعقب التماسيح الهاربة بالزوامل،فيتو
الشرقية تواصل الاستنفار.. حملات تمشيط متواصلة لتعقب التماسيح الهاربة بالزوامل،فيتو
الشرقية تواصل الاستنفار.. حملات تمشيط متواصلة لتعقب التماسيح الهاربة بالزوامل،فيتو
الشرقية تواصل الاستنفار.. حملات تمشيط متواصلة لتعقب التماسيح الهاربة بالزوامل،فيتو

رفع درجة الاستعداد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والبيطرية

وأكدت مصادر مسؤولة أن الفريق سيواصل عمله حتى التأكد من خلو المنطقة تمامًا من أي زواحف مفترسة، مشيرة إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والبيطرية لحين انتهاء عمليات التمشيط.

<span style=
الشرقية تواصل الاستنفار.. حملات تمشيط متواصلة لتعقب التماسيح الهاربة بالزوامل،فيتو

وتتابع أجهزة المحافظة الموقف لحظة بلحظة، مع توجيهات بفرض طوق أمني حول محيط المصرف ومنع اقتراب المواطنين، حفاظًا على سلامتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رصد تماسيح بقرية الزوامل الشرقية سر ظهور تماسيح الشرقية تماسيح محافظة الشرقية وحدة صيد التماسيح بأسوان اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

إلهام شاهين رئيسا شرفيا للدورة 11 من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

"مس ريتشل"، صانعة محتوى الأطفال الأمريكية تواجه حملة تدمير ممنهجة لدفاعها عن أطفال غزة

وزارة العمل: توفير 250 وظيفة في إحدى شركات القطاع الخاص

ليلة القبض على أحمد رفعت

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول لنخيل التمر بجامعة الوادي الجديد

القومي للطفولة والأمومة: دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع أولوية وطنية

نائب محافظ الوادي الجديد تلتقي وفدًا من وحدة المدارس المصرية اليابانية

سد النهضة خطر على حياة المصريين، ونصر علام: وزير سابق صاغ اتفاقية إعلان المبادئ

الأكثر قراءة

بعد سحب الجنسية الكويتية منه، من هو الداعية طارق سويدان وما هي جنسيته الحقيقية؟

موعد مباراة تونس وقطر في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأحد 7-12-2025

أدعية صباحية من الكتاب والسنة لبدء يوم جديد، رددها

ليلة القبض على أحمد رفعت

أوين يهاجم محمد صلاح: اذهب لتمثيل بلدك

مصر تستعرض تجربتها في تطبيق التأمين الصحي الشامل بمؤتمر عالمي بطوكيو

بعد تفجير أزمة الريدز، اجتماع طارئ في ليفربول لبحث بيع محمد صلاح ورحيل سلوت

خدمات

المزيد

انخفاض الصويا والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد 7-12-2025

تراجع سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 7-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة مسجد الجعرانة، أحد المساجد التاريخية بمكة المكرمة

أمين البحوث الإسلامية: الأزهر يقدم للأجيال وعيًا محصَّنًا يحميهم من الاستقطاب والانحراف

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن الرزاز الجزري" أبو الهندسة الميكانيكية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads