فرق المحميات تواصل تمشيط مصرف الزوامل بحثا عن أي آثار للتماسيح (فيديووصور)

18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية حالة من الاستنفار الأمني والبيئي اليوم، عقب وصول وحدة صيد التماسيح التابعة لإدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة إلى قرية الزوامل بمركز بلبيس، لبدء تمشيط مصرف القرية بحثًا عن الزواحف الهاربة التي أثارت قلقًا واسعًا بين الأهالي خلال الساعات الماضية.

تنفيذ خطة تمشيط دقيقة للمصرف والمجاري المائية المتصلة

تماسيح الشرقية، وفي تحرك عاجل لمواجهة البلاغات المتكررة، بدأ الفريق المتخصص في تنفيذ خطة تمشيط دقيقة للمصرف والمجاري المائية المتصلة به، مستخدمين معدات رصد ووسائل تتبع وتقنيات خاصة لاستدراج التماسيح وضمان السيطرة عليها دون تعريض المواطنين للخطر.

الشرقية تواصل الاستنفار.. حملات تمشيط متواصلة لتعقب التماسيح الهاربة بالزوامل،فيتو

الشرقية تواصل الاستنفار.. حملات تمشيط متواصلة لتعقب التماسيح الهاربة بالزوامل،فيتو

وصول وحدة صيد التماسيح

تماسيح الزوامل،ورصدت "فيتو" في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" لحظة وصول وحدة صيد التماسيح إلى محيط المصرف، وسط تواجد كثيف من الأهالي الذين تجمعوا لمتابعة عمليات البحث، أملًا في إنهاء حالة الذعر التي ضربت المنطقة بعد تداول مقاطع فيديو تظهر ظهور تماسيح صغيرة داخل المياه.

الشرقية تواصل الاستنفار.. حملات تمشيط متواصلة لتعقب التماسيح الهاربة بالزوامل،فيتو

الشرقية تواصل الاستنفار.. حملات تمشيط متواصلة لتعقب التماسيح الهاربة بالزوامل،فيتو

رفع درجة الاستعداد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والبيطرية

وأكدت مصادر مسؤولة أن الفريق سيواصل عمله حتى التأكد من خلو المنطقة تمامًا من أي زواحف مفترسة، مشيرة إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والبيطرية لحين انتهاء عمليات التمشيط.

الشرقية تواصل الاستنفار.. حملات تمشيط متواصلة لتعقب التماسيح الهاربة بالزوامل،فيتو

وتتابع أجهزة المحافظة الموقف لحظة بلحظة، مع توجيهات بفرض طوق أمني حول محيط المصرف ومنع اقتراب المواطنين، حفاظًا على سلامتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.