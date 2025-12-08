الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تمساح الزوامل يعود للظهور، و9 لجان تبحث عنه وسط قلق أهالي الشرقية (صور)

تمشيط مصرف الزوامل
تمشيط مصرف الزوامل للبحث عن التماسيح، فيتو
18 حجم الخط

شهدت قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس محافظة الشرقية، اليوم الإثنين، استمرار عمليات البحث المكثفة لليوم الثاني على التوالي عن التمساح الذي جرى رصده داخل المصرف الرئيسي للقرية، وسط حالة استنفار واسعة من فرق البيئة والطب البيطري والحماية المدنية، وانضمام فريق متخصص من محميات أسوان لدعم جهود التمشيط.

فريق محميات أسوان يبدأ مطاردة تماسيح الزوامل في الشرقية (فيديو وصور)

تنفيذ خطة بحث موسعة للوصول إليه في أسرع وقت ممكن

تماسيح الزوامل، وبحسب مصادر مسئولة، فإن التمساح المرصود صغير الحجم ويقترب طوله من متر واحد فقط، إلا أن وجوده تسبب في حالة من القلق بين الأهالي، ودفع الأجهزة المختصة إلى تنفيذ خطة بحث موسعة للوصول إليه في أسرع وقت ممكن.

رصد أي تغيّرات قد تدل على تموضع التمساح

ومنذ ساعات الصباح الأولى، انتشرت 9 لجان متخصصة على جانبي المصرف، تعمل على مراقبة حركة المياه ورصد أي تغيّرات قد تدل على تموضع التمساح، بالتزامن مع استخدام معدات وتقنيات متعددة للمسح وإعادة التتبع.

وحدة صيد التماسيح بأسوان،فيتو
وحدة صيد التماسيح بأسوان،فيتو

صعوبات كبيرة بسبب اتساع المصرف وعمقه الشديد

وخلال عمليات التمشيط، واجه فريق الغواصين التابع للحماية المدنية صعوبات كبيرة بسبب اتساع المصرف وعمقه الشديد، ما جعل النزول إلى المياه محفوفًا بالمخاطر وقلل من فاعلية محاولات التمشيط المباشر.

تمشيط مصرف الزوامل للبحث عن التماسيح،فيتو
تمشيط مصرف الزوامل للبحث عن التماسيح،فيتو

الضوضاء العالية الناتجة عنه قد تدفع التمساح إلى الهروب لمسافات أبعد داخل المصرف

وفي الوقت نفسه، أعرب متابعون ميدانيون عن تحفّظهم على استخدام الونش الكهربائي خلال عمليات البحث، مشيرين إلى أن الضوضاء العالية الناتجة عنه قد تدفع التمساح إلى الهروب لمسافات أبعد داخل المصرف، ما يزيد من صعوبة الإمساك به.

تجمعات الأهالي على جانبي المصرف،فيتو
تجمعات الأهالي على جانبي المصرف،فيتو

قلق السكان ومطالبة الجهات المختصة بتكثيف جهودها للسيطرة على الوضع

ومن جانبهم، أكد عدد من أهالي قرية الزوامل أنهم شاهدوا صباح اليوم الاثنين تمساحًا صغيرًا يطفو للحظات على سطح المياه قبل أن يختفي خلال ثوانٍ معدودة، ما زاد من قلق السكان ودفعهم لمطالبة الجهات المختصة بتكثيف جهودها للسيطرة على الوضع.

<span style=
تجمعات الأهالي على جانبي المصرف،فيتو
<span style=
تمشيط مصرف الزوامل،فيتو

ويرجّح مختصون أن طبيعة المصرف وعمقه الكبير تتطلب معدات أكثر تطورًا ووسائل استدراج فعّالة تمكن فريق الصيد من الاقتراب من التمساح والسيطرة عليه دون تعريض أي شخص للخطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رصد تماسيح بقرية الزوامل الشرقية سر ظهور تماسيح الشرقية تماسيح الشرقية وحدة صيد التماسيح بأسوان اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

خروج 103 أسر من السجن، تضامن الوادي الجديد تسدد 4.5 مليون جنيه ديون غارمين

دعارة أون لاين، ضبط شخص و4 سيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية والجيزة

الرعاية الصحية: مجمع الفيروز الطبي بالطور يحصل على درجة الاعتماد القومية GAHAR

تضيف بعدا لفهم المعتقدات الدينية، المتحف المصري بالتحرير يعرض مقصورة المعبودة "حتحور"

الإتربي: ملتزمون بزيادة التمويلات لتعزيز القدرات الإنتاجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

60 دقيقة تداولات، ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية

وكيل تعليم قنا يتفقد انتظام الدراسة بمدارس قوص

الأكثر قراءة

رحلة عمل انتهت بمأساة، القصة الكاملة لرحيل 4 مستشارين في حادث المنيا

موعد مباراة السعودية والمغرب في كأس العرب والقنوات الناقلة

تداول 37 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

ارتفاع الأمواج يصل إلى 3 متر، اضطراب الملاحة البحرية بهذه الشواطئ

تمساح الزوامل يعود للظهور، و9 لجان تبحث عنه وسط قلق أهالي الشرقية (صور)

انقطاع تام للكهرباء في عموم السودان

لم يكن موفقًا، علاء مبارك يدخل على أزمة محمد صلاح برسالة قوية

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 8-12-2025

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 8-12-2025

استقرار سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح كيفية معرفة مواضع سجود التلاوة في القرآن الكريم

الإمام الذي لا يُشترى، "محمد المهدي العباسي" أول من جمع بين الإفتاء ومشيخة الأزهر

تفسير رؤية الشرطة في المنام وعلاقتها بالحماية من المخاطر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads