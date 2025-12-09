الخميس، مشروع “لوبيريا” الموسيقي في قصر الأمير طاز

18 حجم الخط

يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز بحي الخليفة، في الساعة السابعة مساء يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر، حفلًا موسيقيًا جديدًا لفرقة Looperia Project بقيادة الفنان محمد كمال، وذلك في إطار الدور الريادي الذي يضطلع به قطاع صندوق التنمية الثقافية في رعاية الفنون المستقلة ودعم التجارب الإبداعية المعاصرة.

يأتي تنظيم هذا الحفل ضمن استراتيجية الصندوق الهادفة إلى تعزيز حضور الموسيقى البديلة والمشروعات الفنية غير التقليدية على الساحة الثقافية المصرية، وإتاحة مساحات للتجارب التي تمزج بين التراث والحداثة.

مشروع Looperia Project

يُعد مشروع Looperia Project، الذي تأسس عام 2015، من أبرز المشروعات الموسيقية التجريبية التي استطاعت أن تصنع لنفسها مكانة مميزة بفضل رؤيته الفنية الفريدة التي تجمع بين الإيقاعات الإفريقية وجذور موسيقى الجناوة الأمازيغية، والروح الصوفية، في إطار صوتي حديث يعتمد على تقنيات الـ Looping لبناء طبقات موسيقية حيّة ومتداخلة،

ويقدّم المشروع مزيجًا موسيقيًا مبتكرًا من خلال استخدام آلات متنوعة تشمل الجيتار، الجومبري، العود، الباص جيتار، والساكسفون، مما يخلق حالة من التفاعل اللحظي على المسرح ويُبرز ثراء الموسيقى الروحية ذات الطابع العابر للثقافات.

شاركت فرقة Looperia Project في عدد من الفعاليات والمهرجانات الفنية الكبرى، من بينها مهرجان Chill Opposite وفعالية Film My Design، محققًا حضورًا لافتًا وتقديرًا نقديًا وجماهيريًا.

يأتي هذا الحفل استمرارًا لجهود صندوق التنمية الثقافية في تفعيل دور مراكز الإبداع التابعة له، وعلى رأسها قصر الأمير طاز، بوصفها منصات مفتوحة لاستضافة الفرق الفنية الشابة ودعم الابتكار الموسيقي، فضلًا عن إسهامها في إحياء التراث وإثراء المشهد الثقافي المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.