5605 جنيهات لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء

18 حجم الخط

تنشر فيتو أسعار الذهب فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء داخل الأسواق المحلية وفقا لآخر تحديث لها.

وتشهد أسواق الذهب حالة من الترقب خلال الفترة الحالية بالتزامن مع عقد اجتماعات الفيدرالى الأمريكي، والتى من المتوقع أن يتم فيها خفض أسعار الفوائد فى آخر اجتماعات عام 2025.

أسعار الذهب صباح اليوم

سجل عيار 24 نحو 6405 جنيهات للجرام.

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 5605 جنيهات للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4805 جنيهات للجرام.

بلغ سعر الجنيه الذهب 44840 جنيها في محلات الصاغة.

أسعار الذهب فى البورصة العالمية اليوم

تراجع الذهب قليلا اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين، الذين يرجحون خفض أسعار الفائدة الأمريكية، لمؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما يختار دورة تيسير نقدي أقل حدة عند بدء اجتماعه الذي يستمر يومين في وقت لاحق اليوم.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4174.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0609 بتوقيت جرينتش بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 بالمئة إلى 4202.70 دولار للأوقية.

توقعات بخفض اسعار الفائدة

ويتوقع المحللون على نطاق واسع خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، مصحوبًا بتوجيهات وتوقعات تشير إلى مستوى مرتفع من الشروط لمزيد من التيسير النقدي في العام المقبل.

اسعار الذهب اليوم، فيتو

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى "الاحتياطي الفيدرالي"، جاء متوافقًا مع التوقعات بينما تحسَّنت ثقة المستهلكين في ديسمبر.

وسجلت وظائف القطاع الخاص أكبر انخفاض لها في أكثر من عامين ونصف العام، لكن طلبات إعانة البطالة انخفضت إلى أدنى مستوى لها في 3 سنوات للأسبوع المنتهي في 28 نوفمبر.

توقعات حركة الأسعار

وأكد ايهاب واصف رئيس شعبة الذهب، أن الذهب عالميا شهد تراجع طفيف خلال الأسبوع الماضي، رغم تسجيله أعلى مستوى في ستة أسابيع، وذلك مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح قبيل اجتماع الفيدرالي.

وظل السعر يدور حول مستوى 4200 دولار للأونصة في نطاق عرضي، نتيجة غياب محفزات تدفعه لاتجاه واضح.

وعلى المستوى المحلي، أوضح واصف أن التذبذب كان السمة الغالبة، إذ حافظ الذهب عيار 21 على التداول فوق مستوى 5600 جنيه للجرام طوال الأسبوع، لكنه ما زال في منطقة حذرة، بينما تترقب السوق ما إذا كان الذهب سيتمكن من استعادة المكاسب التي فقدها خلال الفترة الماضية، خاصة مع ارتباطه الوثيق بحركة الذهب عالميًا.

تأثير الأسعار العالمية على قرارات الاستثمار والادخار في مصر

جدير بالذكر أن مع أي صعود عالمي في أسعار الذهب 2026 ، من المرجح أن يتزايد الاهتمام بالذهب كأداة ادخار واستثمار بديلة، خصوصًا في ظل عدم استقرار أسواق العملات والأصول الأخرى، ويؤدي ذلك عادة إلى ارتفاع الطلب المحلي على السبائك والجنيهات تحديدًا، مما يعزز اتجاه الأسعار للصعود داخل السوق المصرية حتى وإن كانت وتيرة الارتفاع العالمي محدودة، هذا التفاعل بين السعر العالمي والطلب المحلي قد يجعل عام 2026 عامًا نشطًا وحيويًا في سوق الذهب المصري .

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.