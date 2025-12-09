السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية على بعض خطوط الشبكة

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية واستمرار هطول الأمطار على أنحاء متفرقة بالوجهين القبلي والبحري، فقد تقرر تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية خلال مسير القطارات على بعض الخطوط، بما يحقق أعلى معاير الأمان والسلامة وتقديم أفضل خدمة للسادة جمهور الركاب.

السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية علي بعض خطوط الشبكة

وتتقدم الهيئة بالاعتذار عن بعض التأخيرات التي تطرأ على حركة التشغيل المقررة لحين تحسن الاحوال الجوية، مؤكدة متابعتها الدقيقة لحركة القطارات من خلال مراكز التحكم والسيطرة الرئيسية والفرعية على امتداد الشبكة، والاستعداد التام للتعامل مع المواقف الطارئة التي قد تفرضها موجة الطقس السيئ من خلال عناصرها الفنية والهندسية وأطقم الطوارئ المنتشرة على مستوى مناطق الهيئة، لسرعة مواجهة أي مشكلات تؤثر على أمن وسلامة مسير القطارات نتيجة سقوط الأمطار.

تشغيل قطارات جديدة اليوم

وقررت الهيئة القومية للسكك الحديدية تشغيل قطارات نوم وقطار مخصوص، وإيقاف مؤقت لتشغيل قطار رقم ٩٣٠ اليوم الثلاثاء فقط.



من محطة مصر إلى محطة أسوان

وأوضحت الهيئة أنه بالنسبة لرحلات الذهاب اليوم الثلاثاء، يتم تشغيل قطار ١٠٨٤ نوم من محطة صعيد مصر إلى محطة أسوان يوم ٢٠٢٥/١٢/٨ فقط، حيث يقوم من محطة صعيد الساعة ٢٠:٥٠ ليصل محطة أسوان الساعة ٠٩:٥٥ كالجدول المرفق.

كما يتم تشغيل قطار ١٠٨٥ نوم من محطة أسوان إلى محطة صعيد مصر يوم ٢٠٢٥/١٢/٩ فقط، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة ۱۹:۱٥ ليصل محطة صعيد مصر الساعة ٠٧:٥٠ كالجدول المرفق.

ويتم تشغيل مخصوص مكيف رقم ٢٩٣٠ القاهرة / أسيوط يوم ٢٠٢٥/۱۲/۹ فقط، يقوم من القاهرة الساعة ٣.٠٠. ويصل محطة أسيوط الساعة ٠٨.٠٥ كالجدول المرفق. ويتكون من عربة توليد قوى + ٤ عربات ثانية فاخرة + عربة ثالثة مكيفة بوفيه، ويتم الحجز عليه بمعرفة الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء مسافات طويلة.

ويتم إلغاء تشغيل قطار رقم ٩٣٠ مكيف القاهرة أسيوط بصفة مؤقتة يوم ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ فقط.

وتكون رحلات العودة يومى ١١، ١٢ ديسمبر ليتم تشغيل قطار ٢٠٨٥ نوم من محطة أسوان إلى محطة صعيد مصر يوم ٢٠٢٥/١٢/١٢ فقط، حيث يقوم من أسوان الساعة ١٨:٠٠ يصل محطة صعيد مصر الساعة ٠٦:١٥ كالجدول المرفق.

ويتم تشغيل قطار ١٠٨٤ نوم من محطة صعيد مصر إلى محطة أسوان يوم ١١ / ١٢/ ٢٠٢٥ فقط، حيث يقوم من محطة صعيد الساعة ٢٠:٥٠ ليصل محطة أسوان الساعة ٠٩:٥٥ كالجدول المرفق.

