الليلة، الزمالك يستهل مشواره في كأس عاصمة مصر بمواجهة كهرباء الإسماعيلية

الزمالك، فيتو
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له اليوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر "كأس الرابطة".

ويعد لقاء اليوم هو الأول للزمالك في كأس عاصمة مصر وسط غيابات بالجملة بسبب تواجد اللاعبين الدوليين مع منتخبات بلادهم.

 

موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

تنطلق مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

تنقل مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية على شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الرابطة.

 

مواعيد مباريات الزمالك في كأس عاصمة مصر

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك كالتالي:

كهرباء الإسماعيلية × الزمالك الثلاثاء 9 ديسمبر  الساعة 8:00  إستاد المقاولون العرب.

الزمالك × حرس الحدود   السبت 20 ديسمبر  الساعة 8:00  إستاد المقاولون العرب.

الزمالك × سموحة  الخميس 25  ديسمبر  الساعة 8:00  إستاد المقاولون العرب.

الاتحاد × الزمالك  الخميس 1 يناير 2026  الساعة 5:00  إستاد الجيش ببرج العرب.

الزمالك × زد  الأحد 11 يناير 2026  الساعة 8:00   إستاد المقاولون العرب.

المصري × الزمالك  الخميس 15 يناير 2026  الساعة 8:00  إستاد الجيش ببرج العرب.

ads